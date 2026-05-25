大東まみが、6カ月連続配信リリースの第2弾となる新曲「ごみはごみ箱へ」を6月3日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。

（関連：【画像あり】大東まみ、6カ月連続ワンマンライブシリーズ『交差点』第1弾公演より）

本楽曲について大東は、「いらないものは手放して、その分大切なものを両手いっぱい抱きしめて生きていきたい、そんな思いを込めて書きました。」とし、「手放すって時にすごく勇気のいることだけど、一歩踏み出したあなたにこの曲が寄り添い、クスッと笑えるきっかけになりますように！」とコメントしている。

また、本楽曲のPre-add／Pre-saveキャンペーンもスタート。期間中に登録した人全員に、本楽曲の弾き語り動画が視聴できるアクセスQRコードがプレゼントされる。

なお大東は、6カ月連続ワンマンライブシリーズ『交差点』の第1弾公演を5月24日に開催。シリーズ初回となる本公演では、「ブレーキライト」「クラゲ」「Candy」や、新曲「ごみはごみ箱へ」を披露。ライブ中盤やアンコールにはゲストとして宮崎一晴（クジラ夜の街）が登場し、宮崎のギターによる「スターダスト・ジャーニー」のコラボレーション歌唱などを披露した。

＜大東まみ コメント（新曲「ごみはごみ箱へ」について）＞

いらないものは手放して、その分大切なものを両手いっぱい抱きしめて生きていきたい、そんな思いを込めて書きました。とびきり優しくしてくれる瞬間があったとしても、複雑な事情があったとしてもあなたを傷つけていい理由にはなりません。手放すって時にすごく勇気のいることだけど、一歩踏み出したあなたにこの曲が寄り添い、クスッと笑えるきっかけになりますように！

（文＝リアルサウンド編集部）