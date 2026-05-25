日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は5月24日、公式Xを更新。桑木志帆(23)の快挙を報告した。

【画像】桑木志帆の船上ショットにファン悩殺 大人の雰囲気漂う写真に「本当にセクシー」「モデルさんですか？」

JLPGAは「アルバトロス情報」と題して、ブリヂストンレディスオープンに出場中の桑木のショット動画を公開。「残り200ydsから4Uで放った一打がそのままカップイン」と説明した。ショットを決めた桑木も両手を挙げて喜ぶ様子を見せ、ギャラリーからは拍手喝采が送られた。

JLPGAは、桑木が達成した“アルバトロス”がJLPGAツアーでは11年ぶりの快挙であることも説明。ホールインワンより難しいとされる珍しいプレーに「凄いってレベルじゃない」「最終日にとんでもないものを見せてくれましたね」など、驚きの声が多く寄せられた。



【画像】アルバトロスを達成した桑木志帆（画像は日本女子プロゴルフ協会公式Xより引用）



この投稿には、Xユーザーから「かっこよすぎるぜ」「これはすごいわ…！」「初めて見たかも」「マリオゴルフの世界やと思ってたわ」「志帆ちゃん、凄すぎる！」「ホールインワンよりも断然に難しいこと」「衝撃のアルバトロス達成は鳥肌モノ！まさに神業ですね」などコメントが寄せられた。