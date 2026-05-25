山形県内では連日クマの目撃が相次いでいます。こうした中、クマに襲われ命を落とす事態も確認されました。

【画像】酒田市の山林で遺体発見

警察の調べで、今月５日に酒田市の山林で遺体で見つかった７８歳の男性がクマに襲われ死亡していたことがわかりました。

死因は切り傷による出血死で、遺体には全身に打撲の所見があり、上半身を中心に頭や腕に歯形や深い爪のあとがありました。

■何があったのか



これは今月５日午前９時５０分ごろ、酒田市山谷の山林で警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見し、遺体の近くにいたクマが駆除されたものです。

この山林では酒田市北俣に住む久松幸雄さん（７８）が今月３日に山菜採りに入ったあと行方が分からなくなり、警察が捜索を続けていました。

遺体が見つかったのは、久松さんの軽トラックが残されていた場所から南西に１５０メートルほどの山中でした。

警察が遺体の司法解剖を行ったところ、上半身を中心に頭や腕に歯形や深い爪のあとがあったということです。

死因は切り傷による出血死でしたが、全身に打撲の所見があり、命があるときにクマに襲われたとみられるとしていました。

遺体の近くでは、山菜採りに使う籠の他、財布やスマートフォンが見つかり、これらと遺体の特徴などから、遺体は久松さんと確認されました。警察は駆除されたクマの胃の内容物などを調べていました。

■クマによる死者は３８年ぶり

そして、男性の遺体について、警察はきょう、男性はクマによる被害で死亡したものと判明したと発表しました。県内でクマに襲われ人が亡くなったのは、１９８８年以来３８年ぶりだということです。

県内では今月７日、朝日町大船木で山菜採りの男性がクマに襲われ、頬を骨折するなどの大ケガをしています。

県では先月３０日にクマ出没警報を発令し、山菜採りや登山などで山に入る際は複数人で行動し、ラジオやクマ鈴、笛など音の出る物で人の存在を知らせることなどを呼びかけています。

■奥の山林で遺体発見（画像１）

■遺体が見つかった山への道（画像２）