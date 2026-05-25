41年ぶりに来日したアメリカ・ハーバード大学の学生オーケストラが長崎市で公演を行いました。

演奏に込められたのは「平和への願い」。

被爆地の若者と共演し、ハーモニーを奏でました。

長崎市で公演したのは、アメリカの名門ハーバード大学の学生で構成する「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団」です。

2年に1度海外ツアーを行っていて、おととし、日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことを受けて企画されました。

公演直前、指揮者を務めるフェデリコ・コルテーゼさんに渡されたのは…。

特別な指揮棒「ヘイワノタクト」。

素材に使われたのは、爆心地から約800mに位置する山王神社の被爆クスノキです。

ベネックス長崎ブリックホールと、九州産業大学の伊藤 敬生教授が取り組む平和プロジェクトの一環で企画され、被爆地の思いとともにコルテーゼさんへと託されました。

そして迎えた本番。

被爆校である純心中学校・純心女子高校の音楽部と、ジュニアオーケストラながさきとの共演も…。

（純心中学校・純心女子高校音楽部 伊東 海桜さん）

「みんなで平和への思いを伝えることができたのでは」

（ハーバード・ラドクリフ管弦楽団 広島の被爆3世 鶴田 真奈さん）

「素晴らしい音色がコンサートホール中に響きわたり、本当に嬉しい気持ちでいっぱい」

被爆の記憶と平和への願いが込められた演奏に、来場者からは大きな拍手が送られました。

今回、公演で使われた「ヘイワノタクト」はベネックス長崎ブリックホールで保管され、今後も平和をテーマにした公演などで使われる予定だということです。