川西拓実（JO1）ソロオリジナルEP『Sketch』先行配信曲「今日も満点で満天じゃない」のMV公開

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JO1の川西拓実が5月25日0時に配信リリースした新曲「今日も満点で満天じゃない」のMVを公開した。

■楽曲の世界観をより身近に感じられる映像に

「今日も満点で満天じゃない」は、メンバーセルフ企画「PLANJ」として、6月24日0時にリリースするソロオリジナルEP『Sketch』の1曲目に収録されるている楽曲。

川西自身が作詞作曲を手掛けた楽曲で、日常のなかで起こるネガティブな出来事のなかにも、小さなハッピーが隠れていて、それを見つけられることが幸せに繋がっていく。そんなメッセージが込められている。

歌詞に描かれている“満点で満天じゃない”出来事は、すべて川西自身が実際に経験した出来事をもとに書かれている。

MVでは、自然体な川西の姿を映し出しており、自宅でゆったりと過ごす様子や、アコースティックギターを手に音楽を奏でるシーンなど、楽曲の世界観をより身近に感じられる映像に仕上がっている。

MV公開前に実施されたYouTube生配信では、「1年くらいかけて作ったので、“ついに”という気持ちで楽曲配信直前は緊張していた」と明かした川西。さらに「少しずつ『Sketch』に収録されている楽曲に関するワードをいろいろなところで言っていました」と、これまで散りばめてきた伏線についても明かし、EP『Sketch』への期待をさらに高めた。

なお、EPの全6曲のトラックリストも公開された。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「今日も満点で満天じゃない」

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL EP『Sketch』

【トラックリスト】

01. 今日も満点で満天じゃない

02. 平凡

03. GIVE ME FIVE

04. ハルカゼ

05. ずっと、ずっと、生きていけますように。

06. 一生物

■【画像】川西拓実のアーティスト写真

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