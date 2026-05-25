Aぇ! group＆西村拓哉、実写化『おそ松さん』本編初お披露目「やるからにはSnow Man超え」地元大阪で誓い新た
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が25日、大阪・梅田で開かれた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）世界最速プレミア試写会にサプライズ登壇した。
【写真】ビリケンさんをキュンとさせた？佐野晶哉
本編初お披露目の上映後、松野家の6つ子たちを演じたAぇ! groupの4人と西村がサプライズ登壇。突然現れた主演に関西ファンは大興奮。どよめきと歓声が沸き起こった。
5人も関西凱旋を喜んだ。末澤は「反応が気になりすぎて大阪まで来ちゃいました」とあいさつ。イベントでは終始、ボケまくりツッコみまくりの爆笑トークを展開。撮影の思い出を語り合ったほか、おそ松さんに扮したビリケンさんの足をなでながら、映画のヒットを祈願した。
また、一人がビリケンさんをキュンとさせるというコーナーも。佐野と西村がそれぞれ独特のシチュエーションで胸キュンセリフを披露。笑いもありつつ、ファンが黄色い悲鳴をあげていた。
最後には5人があいさつ。西村は「どうか、この作品が盛り上がるように応援お願いします」と呼びかけ。小島は「リチャードと拓哉と主演を務めることができました。僕たちの代表作になりますので、確実に何度も見ていただいて」と力強くアピール。
佐野は「Snow Manさんも第一弾をきっかけになにかまた一つパワーアップされたと印象を持っているので、これをきっかけにAぇ! groupもリチャードも拓哉くんも良い方向に進むように頑張ります」と意気込み。そして正門は「これからもどんどん作品の良さをアピールしていきたい」としつつ、「そして公開された時に言ってしまったので、もう一回言います。やるからSnow Man超えということで頑張りたいと思います」という力強い言葉にファンも拍手で応えていた。
そして末澤が「何度でも見ていただけるように今後ともいろいろとあるみたいです」と予告。「何回もぜひ見ていただいて、周りの友達にたくさん広めていただいて、Aぇ! groupもリチャードも西村ももっともっと上へいけるように皆さんのお力添えをいただけたらうれしいです」と結んだ。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし2015年にアニメ化された『おそ松さん』。22年にはSnow Man主演での実写映画化。実写映画第2弾となる同作では、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と草間リチャード敬太、彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演する。
20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートの松野家の6つ子、おそ松（末澤）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた？ 一体世界はどうなってしまうのか。
【写真】ビリケンさんをキュンとさせた？佐野晶哉
本編初お披露目の上映後、松野家の6つ子たちを演じたAぇ! groupの4人と西村がサプライズ登壇。突然現れた主演に関西ファンは大興奮。どよめきと歓声が沸き起こった。
また、一人がビリケンさんをキュンとさせるというコーナーも。佐野と西村がそれぞれ独特のシチュエーションで胸キュンセリフを披露。笑いもありつつ、ファンが黄色い悲鳴をあげていた。
最後には5人があいさつ。西村は「どうか、この作品が盛り上がるように応援お願いします」と呼びかけ。小島は「リチャードと拓哉と主演を務めることができました。僕たちの代表作になりますので、確実に何度も見ていただいて」と力強くアピール。
佐野は「Snow Manさんも第一弾をきっかけになにかまた一つパワーアップされたと印象を持っているので、これをきっかけにAぇ! groupもリチャードも拓哉くんも良い方向に進むように頑張ります」と意気込み。そして正門は「これからもどんどん作品の良さをアピールしていきたい」としつつ、「そして公開された時に言ってしまったので、もう一回言います。やるからSnow Man超えということで頑張りたいと思います」という力強い言葉にファンも拍手で応えていた。
そして末澤が「何度でも見ていただけるように今後ともいろいろとあるみたいです」と予告。「何回もぜひ見ていただいて、周りの友達にたくさん広めていただいて、Aぇ! groupもリチャードも西村ももっともっと上へいけるように皆さんのお力添えをいただけたらうれしいです」と結んだ。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし2015年にアニメ化された『おそ松さん』。22年にはSnow Man主演での実写映画化。実写映画第2弾となる同作では、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と草間リチャード敬太、彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演する。
20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートの松野家の6つ子、おそ松（末澤）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた？ 一体世界はどうなってしまうのか。