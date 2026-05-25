阪神タイガース元監督の矢野燿大さんが女子野球新チームのGMに就任。練習体験会を取材しました。

（元阪神タイガース監督・矢野燿大さん）「野球の先輩として普段思っていること悩んでいること何でも喜んで答えさせてもらいます」

5月24日、高知県・室戸市に全国の高校・大学から集まった女子選手たち。

（元阪神タイガース監督・矢野燿大さん）「新しくできるチームなので、まず（高知・室戸市に）来てくださいと。（環境を）知ってもらうために」

来年4月から活動を開始する女子硬式野球の新チームISS BLUE OCEAN初代ゼネラルマネージャーに就任した矢野さん自ら全国の学校に足を運んで、新チームの広報活動を続けてきました。

（ISS BLUE OCEANゼネラルマネージャー・矢野燿大さん）「きょうは猫をかぶっていますが、チーム（高校・大学）に行ったら声もめちゃくちゃ出るので感動しますよ」

近年、競技人口の減少に悩まされるスポーツが多い中女子硬式野球の競技人口はこの10年で2倍以上に！しかし、そんな女子野球にも課題はあるようで…

（ISS BLUE OCEANゼネラルマネージャー・矢野燿大さん）「（Q女子野球の現状について）（競技人口は）高校も増えているし、大学も増えているし、下は増えているけど上はあまり（チームが）ないので、（卒業後の）道が狭いというか限られている。だから今回、会社としてチームをつくってみんなが野球をやれる環境を、（実業団チームで）仕事もあるのでお金ももらいながら野球もできるそういうところに賛同した」

引退後、少年野球チームを訪問するなどアマチュア野球の振興に力を入れてきた矢野さん。卒業後も野球を続けたい選手の力になれるならと、女子野球チームのGMに！

指導にも熱が入ります。

（熊本から参加した高校生）「熊本から来ました。緊張であまり打てなかったけれど、（矢野さんに）褒められてうれしかった。（Q卒業後の進路について）九州もあまり女子野球チームがないので、行くのも大変なところだし（環境的に）厳しいな、という感じです」

（神戸から参加した高校生）「神戸から来ました。（Q卒業後の女子野球チームについて）増えてきてはいるけれど少ないのは少ない。（Q新しいチームができることについて）うれしかったです。高知ですが、いいと思います」

（ISS BLUE OCEANゼネラルマネージャー・矢野燿大さん）「彼女たちの野球に元気づけられることもあるし、野球を続けたいという熱い強い思いを思いっきりぶつけてもらって僕も全力で関わせてもらおうと思っています」