畑芽育＆志田未来ドラマ『エラー』最終盤で「想像以上に衝撃の展開」「何を見たの私は…」状態【ネタバレ】
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第7話が24日に放送され、最終回前に衝撃の展開となった。
【動画】どうなる…ドラマ『エラー』「あんたを許したい」のシーン
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
※第7話ネタバレあり
ビルから転落死した未央の母・美郷（榊原郁恵）の背中を押したのは、ユメだった。その真相を知った未央は、ユメに対してブチ切れモードで、裁判か示談かの間で揺れ動いた。ユメの母・千尋（栗山千明）は1000万円での示談をもちかけた。
やがて千尋は、自身やユメの過去を明かした。ユメの父は「よく殴る人」で、千尋が「不慮の事故で死ねばいいのに」と言っていると、本当に心臓発作で倒れたという。最初にまだ息のある父を発見したのはユメで、家族のことを思って救急に電話をかけず、そのまま死んだのだった。
この話を聞いた未央は、ユメと久々に会い「あんたのせいじゃない…と思う。誰も悪くない」「だから私はあんたを許したい」と伝え、感動的なシーンとなった。
ところが、そこからさらに展開。歩道橋の上で、未央が「ねえ、なんであの時いきなりほんとのこと言ったの？」と自身の母の真相をユメが突然告白した場面について聞くと、ユメは「ごめん、自分でもよくわからない」と答えるだけ。すると、未央は「やっぱムリかも」と漏らしてユメの肩を押し、2人が「あっ、ごめん！」「あっ、ちょっと！」と絡み合うように階段を転落。そして「次回最終回」と予告が流れた。
視聴者からはSNSなどで「は？？？？？？」「何を見たの私は…」「え？何が起きたの？」「想像以上に衝撃の展開であっけにとられています!!!え、死んでないよね!?」「入れ替わった??」「他のドラマで見たことない展開」「本当にこのドラマ展開読めねぇ」など、感想が飛び交った。
【動画】どうなる…ドラマ『エラー』「あんたを許したい」のシーン
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンス。
ビルから転落死した未央の母・美郷（榊原郁恵）の背中を押したのは、ユメだった。その真相を知った未央は、ユメに対してブチ切れモードで、裁判か示談かの間で揺れ動いた。ユメの母・千尋（栗山千明）は1000万円での示談をもちかけた。
やがて千尋は、自身やユメの過去を明かした。ユメの父は「よく殴る人」で、千尋が「不慮の事故で死ねばいいのに」と言っていると、本当に心臓発作で倒れたという。最初にまだ息のある父を発見したのはユメで、家族のことを思って救急に電話をかけず、そのまま死んだのだった。
この話を聞いた未央は、ユメと久々に会い「あんたのせいじゃない…と思う。誰も悪くない」「だから私はあんたを許したい」と伝え、感動的なシーンとなった。
ところが、そこからさらに展開。歩道橋の上で、未央が「ねえ、なんであの時いきなりほんとのこと言ったの？」と自身の母の真相をユメが突然告白した場面について聞くと、ユメは「ごめん、自分でもよくわからない」と答えるだけ。すると、未央は「やっぱムリかも」と漏らしてユメの肩を押し、2人が「あっ、ごめん！」「あっ、ちょっと！」と絡み合うように階段を転落。そして「次回最終回」と予告が流れた。
視聴者からはSNSなどで「は？？？？？？」「何を見たの私は…」「え？何が起きたの？」「想像以上に衝撃の展開であっけにとられています!!!え、死んでないよね!?」「入れ替わった??」「他のドラマで見たことない展開」「本当にこのドラマ展開読めねぇ」など、感想が飛び交った。