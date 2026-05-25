ロックバンド「LUNA SEA」の代表曲が、小田急線秦野駅列車接近メロディーに導入されたことを記念した手形碑が25日、神奈川県秦野市のまほろば大橋でお披露目された。除幕式に今年2月に死去したドラムスの真矢さん（享年56）の妻・石黒彩（48）や兄の山田章雄さん（58）らが出席した。

ボーカルのRYUICHI（56）を除くメンバー4人が同市出身のことから、昨年11月より同バンドの代表曲が小田急線秦野駅の列車接近メロディーに採用された。上り線は「ROSIER」、下り線は「I for You」が流れている。

駅メロ導入されたことを記念して、メンバー5人の記念手形碑と記念プレートが設置された。兄の章雄さんは「単なる弟でしかなかったから、亡くなってから改めて凄いドラマーだったんだ」と弟の偉大さを肌で感じたという。

高校時代からドラムを始めた真矢さん。章雄さんは「高校から帰ってきて夜中11時とかまでずっとやっていた。“近所迷惑になるから辞めろ”って注意していたけど、そうして努力した結果がこうしていろんな方に愛されて、地元に記念碑が建てられるバンドの一員だもんね」と笑みがこぼれた。

今年3月に行われた献花式では、バンドメンバーと真矢さんに師事していた「SIAM SHADE」の淳士（53）と言葉を交わしたという。「淳士には“真矢イズムを継承しているから頑張ってね”と伝えました」と明かした。SUGIZO（56）には「小さい頃から知っているからね。“ここまで真矢を連れてきてくれてありがとう”って感謝しかなかったです」と亡き弟を誇る表情は晴れやかだった。