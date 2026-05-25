きょう午後6時まえ、羽田発−福岡行きのスカイマーク機が、タイヤにトラブルが見つかったため羽田空港に緊急着陸しました。この影響で、羽田空港のC滑走路が一時閉鎖されていましたが、午後7時40分ごろに運用を再開しました。

空港事務所などによりますと、午後3時ごろに羽田空港を出発した福岡行きのスカイマーク19便が、タイヤにトラブルが見つかったため、急きょ折り返しました。

機体は「ボーイング737-800」で、航空機は緊急事態を発出していましたが、午後6時まえ、無事、羽田空港に着陸しました。乗客・乗員あわせて169人が乗っていましたが、警視庁によりますと、けが人はおらず、これまでに体調不良を訴える人もいないということです。

空港事務所によりますと、この影響で羽田空港のC滑走路が一時閉鎖されていましたが、午後7時40分ごろに運用を再開したということです。

捜査関係者によりますと、午後4時45分ごろに「離陸する際、滑走路にタイヤのゴム片が落下していた。バーストの可能性あるため羽田に戻ると連絡があった」という119番通報があったということです。