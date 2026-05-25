新体操経験者でアクロバットパフォーマンスを武器にした一卵性三つ子「佐藤三兄弟」が25日、8月5日発売のメジャーデビュー曲「DAISUKI」のサビ部分をTikTok（ティックトック）で先行配信した。

今月16日に開催されたリリースイベントで同曲を初披露。イベント直後からファンの間で、インパクトのあるサビ部分のフレーズ♪サランがヘヨヘヨ、ロハがイフイフ、意味不じゃない――が中毒性の高い“やみメロ（やみつきになるメロディー）”として瞬く間に拡散されている。「早く音源を使って投稿したい！」というファンからの熱い声に応える形で急きょ、TikTokでの先行配信が決定した。

ともに1998年6月1日生まれで27歳の佐藤綾人（あやと）、颯人（はやと）、嘉人（よしと）の3兄弟。名門・青森大学に進学し、2020年には全日本学生選手権で綾人が6位、颯人が4位、嘉人が3位に入賞するほどの実力者だ。

今回の先行配信について3人がコメント。綾人は「早くもTikTokで皆さんにお届けできることになり本当にうれしいです！ぜひ僕たちの音源を使ってたくさん投稿してください！」、颯人は「僕たち三つ子のシンクロアクロバット動画もどんどんアップしていくのでお楽しみに！」、嘉人も「皆さんがどんな動画をあわせてくれるのか、今からワクワクしています！」とそれぞれ期待感をあおっている。