奄美地方では、26日未明〜昼前にかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。今週は、本州付近も大雨と蒸し暑さに注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■奄美に線状降水帯の半日前予測 26日未明〜昼前にかけて

梅雨前線が奄美地方に停滞しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、奄美地方では26日（火）にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

奄美地方では26日（火）未明から26日（火）昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。26日（火）昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

大雨のピークが、周囲が暗い時間帯と重なりそうです。寝る前に気象情報や自治体から出される情報を確認した上で、安全な場所で休むようにしてください。

■26日は東北〜近畿で晴れ 九州・中国・四国で雨

26日（火）日中は東北〜近畿で晴れるでしょう。北海道も晴れますが、午後は北部を中心に通り雨がある見込みです。また、夕方〜夜にかけては東日本の内陸でも、にわか雨があるでしょう。

九州や中国、四国はだんだんと雨の範囲が広がりそうです。九州は朝から雨の降る所があるでしょう。午前中、晴れ間の出る中国、四国も午後は次第に雨が降り出すでしょう。夜にかけて西から雨の範囲が広がりますが、近畿は天気がもちそうです。

■26日（火）も関東〜九州で暑さ続く

26日（火）も全国的に平年より気温が高く、関東から九州では広く25℃以上の夏日になる予想です。30℃以上の真夏日になる所もあるでしょう。

26日（火）の予想最高気温は、高い順に兵庫県の豊岡で33℃、京都府の舞鶴などで32℃、福井・京都・大阪・奈良・松江・鳥取などで31℃となっています。無理せず適切にエアコンを使用する、のどがかわく前に水分をとるなど熱中症対策を心がけてください。

【26日(火)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（＋1 7月上旬）

仙台 24℃（±0 6月下旬）

新潟 26℃（＋4 6月下旬）

東京 27℃（±0 6月下旬）

名古屋 27℃（-1 6月上旬）

大阪 31℃（±0 7月上旬）

福岡 26℃（-6 6月上旬）

那覇 30℃（＋1 6月中旬）

■今週は大雨に注意 だんだんと蒸し暑く…

27日（水）〜28日（木）にかけては低気圧が日本海を北上し、南から湿った空気が流れ込みます。このため全国的に雨が降り、雨脚の強まる所もありそうです。九州では警報級の大雨となるおそれもあります。だんだんと蒸し暑くなっていくため、熱中症にもお気をつけください。

北日本は28日（木）〜29日（金）にかけて雨で、風が強まりそうです。特に29日（金）は北海道で暴風が吹き荒れ、荒れた天気となるおそれがあります。今後も最新の情報にご注意ください。

29日(金）は晴れ間の戻る西日本で30℃前後まで上がる予想です。東京都心も32℃まで上がり、暑くなるでしょう。

30日（土）〜31日（日）は広い範囲で晴れて暑くなりそうです。東北南部でも30℃くらいまで上がるでしょう。

■31日は今年最も「遠い」満月 近い満月との差は約23％

2026年5月は同じ月に2回満月が見られます。既に2日（土）に満月となっていますが、31日（日）も満月となるんです。

ちなみにこの2回目の満月は、2026年で地球から最も遠い満月です。最も近い満月は12月24日です。

5月31日の満月は、12月24日の満月に比べて面積は約23％少なくなります。数字で見ると大きな違いに思えますが、国立天文台によると、夜空の月を眺めただけで大きさや明るさの違いに気づくのは難しいそうです。

気象予報士 岡田沙也加