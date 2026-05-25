頑張ってるのに下腹だけ落ちない…。40代以降“ぽっこりお腹”が解消しにくくなる理由
食事に気をつけているし、軽い運動も続けている。それなのに、なぜか下腹だけ変わらないと悩む人は少なくありません。40代以降は、脂肪だけでなく“姿勢”や“体の使い方”にも変化が出やすくなる時期。最近は、ただ体重を落とすよりも、「動きやすく整った体」をめざす考え方にも注目が集まっています。下腹だけが気になりやすくなる背景には、年齢とともに変わる“体の支え方”も関係しているのです。
40代以降は“お腹まわり”に変化が出やすい
年齢を重ねると、活動量や筋肉量は少しずつ変化。特にお腹まわりは影響を受けやすく、以前と同じ生活をしていても「下腹だけが気になる」と感じやすくなることがあります。
“反り腰姿勢”で下腹が前に出やすくなることも
下腹は脂肪だけでなく、骨盤の傾きや重心の影響も受けやすい部位。特に40代以降は、無意識に腰が反りやすくなったり、お腹に力が入りづらくなったりすることで、実際以上に下腹が前へ出て見えることがあります。「痩せなきゃ」と食事量だけを減らしても、姿勢や体の使い方が変わらないと、下腹の印象だけが残りやすいのはこのためです。
最近は、“削る”より“整える”という考え方も広がっています。
“下腹を支える筋肉”を軽く動かすことが大切
ぽっこりお腹対策では、強く鍛えるより、“お腹を支える筋肉を使う感覚”を取り戻すことも大切です。
（１）ひざ上げ足踏み
下腹まわりを自然に使いやすくするエクササイズです背筋を軽く伸ばし、その場でゆっくり膝を上げる。膝は高く上げすぎず、“軽く足踏みする”くらいでOK。30秒×３セットを目安に行います。
（２）骨盤前後ゆらし
お腹まわりに力を入れる感覚をつかみやすくするエクササイズです。立った状態で腰に軽く手を添え、骨盤を前後にゆっくり動かしましょう。10回程度を目安に、呼吸を止めずに行います。
無理に追い込むより、“毎日少し動かす”くらいが続けやすく、40代以降の体にもなじみやすいと言われています。
40代以降のぽっこりお腹は“姿勢”や“体の支え方”も関係しているもの。だからこそ、ただ体重を落とすのではなく、「動きやすく整った体」を目指すことも大切です。焦らず少しずつ体を動かしていくことが、自然な引き締まりにつながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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