同じメイクでも差が出る理由。ナチュラルにきれいな人がやっている３つのこと
「ちゃんとメイクしているのに、なんだかやりすぎて見える」と感じることはありませんか？一方で、特別メイクに力を入れているわけではないのに“ナチュラルにきれい”な印象の人もいるはず。そういう人との差は、“盛る量”ではなく、“抜き方と質感の整え方”。大人世代のメイクは、“全部を頑張る”ほど重たく見えやすくなります。今は、ツヤ・血色・軽さを自然に残すメイクの方が、洗練されて見えやすい流れです。
全部を同じ強さで盛らない
ナチュラルにきれいな人は、目元・肌・リップを全部同じ強さで作り込みません。例えば、アイメイクをしっかりした日はリップを軽めにする。
逆に、リップを主役にしたい日は目元を抜く。こうして“どこを主役にするか”を決めています。
ツヤを入れすぎない
ナチュラルにきれいな人は、“ツヤの入れ方”が自然。頬や目元など、光を集めたい部分だけに軽くツヤを残しています。
逆に、顔全体を強くツヤ仕上げにすると、テカリっぽく見えたり、メイク感が強く出ることも。特に大人世代は、“全部ツヤ”より、“ツヤを残す場所を決める”方が洗練されて見えやすくなります。さらに、マットだけ・ツヤだけでまとめず、質感に少し差をつくることで、顔全体に軽さが出やすくなるでしょう。
髪とメイクの空気感を合わせる
意外と差が出るのが、髪とのバランス。ナチュラルにきれいな人は、髪とメイクの空気感を揃えています。例えば、軽めのヘアスタイルの日はメイクも抜け感を出す。逆に、ツヤ感のあるタイトめヘアなら、メイクも少し引き締める。特に顔まわりの髪は、メイク以上に“抜け感”を左右しやすいポイントです。
ナチュラルにきれいな人は、全部を盛りすぎないこと、ツヤを入れすぎないこと、髪とのバランスを整えることの積み重ねによって、“頑張りすぎて見えない美しさ”をつくっています。足すことより、“抜き方を整えること”。それが、大人世代のナチュラルメイクをきれいに見せるポイントといえるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼同じメイク・服でも差が出る。アカ抜けて見える人の“具体的な違い”とは