【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年6月1日〜6月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月1日〜6月7日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では気持ちでは動けないようです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
居場所について考える事が多くなりそうです。慣れ親しんでいる所ズルズルに居続けていても、居心地が悪くなっていきそうです。仕事や公の場では、これまで自分の周囲に集まっていた人が他の人達に寄っていくでしょう。落ち込みなどは見せない方が良さそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分の立場やキャラクターを維持したいがために、向かってはいけない人がいるようです。好き嫌いだけでは相手を選べない時なので、キープにするより一旦終わらせましょう。シングルの方は、トラブルに対しての機転の利き方が天才な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が目線を現実思考に変えていきます。
｜時期｜
6月2日 ご褒美がある ／ 6月5日 勢いがある
｜ラッキーアイテム｜
日焼け止め
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞