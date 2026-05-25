主菜＋副菜が最短16分、シロカの新「おうちシェフクッカー」は2品同時調理と介護食に注目
調理家電などを展開するシロカは、圧力調理で2品を同時に作れる自動調理鍋「おうちシェフクッカー」新製品を発表しました。1人〜3人分の調理に対応した2.4Lモデル、高精細ディスプレイと操作ダイヤルを備えた5Lモデル、ダイヤルなし5Lモデルの3製品をラインナップしています。
時短がかなう新機能「同時調理」（5Lモデルのみ）、そして介護食作りに役立つ特別レシピ「やわらか食」などで、子育て世帯や在宅介護の現場に向け、日々の料理の負担軽減を目指します。
「おうちシェフクッカー」新製品。左から2.4Lモデル（SP-MC2D151）、高精細ディスプレイと操作ダイヤルを備えた5Lモデル（SP-MC5D171）、ダイヤルなし5Lモデル（SP-MC5D151）
○自動調理鍋 おうちシェフクッカー ラインナップ
2.4Lモデル（SP-MC2D151）：24,860円 5月28日発売
ダイヤル付き5Lモデル（SP-MC5D171）：39,820円 6月18日発売
ダイヤル無し5Lモデル（SP-MC5D151）：34,800円 5月28日発売
タイパと介護の悩みに応える新製品、5L版も登場
シロカの「おうちシェフクッカー」は、圧力をかけた煮込み料理や蒸し料理、炊飯、無水調理など、多彩な料理ができる自動調理鍋。今回発表された最新モデルは、「タイパ」（タイムパフォーマンス）重視の生活と、高齢社会における介護負担軽減という2つの社会情勢に応える新機能を搭載しました。
一般的な電気圧力鍋で課題となる「調理時間の長さ」を新機能となる「同時調理」や「旬感ヘルシースチーム」などで、操作の難しさを「音声ガイド」や操作ダイヤルで解決（同時調理は5Lモデルのみ、操作ダイヤルは2.4Lモデルと5LモデルのSP-MC5D171のみ）。
そして介護食にも対応する特別レシピ集「やわらか食」を、「介護者の負担を少しでも軽くし、また自宅で介護を受ける方に最後まで『食』を楽しんで欲しい」という思いで開発しました。
ハイエンドとなる、高精細ディスプレイと操作ダイヤルを備えた5Lモデル「SP-MC5D171」
少人数世帯に適した2.4Lモデル「SP-MC2D151」はコンパクトに置ける点が魅力
圧力調理では、高圧力（100kPa）と独自の圧力制御、自動減圧機能を組み合わせた「スマートプレッシャー技術」を従来から引き継いで搭載。高圧力を一定にかけ続けることで、圧力機能のない一般的な鍋と比べ4.5倍の柔らかさ、3倍の味のしみ込み度を実現しながら、栄養素も約94％残存するといいます（「いわしの梅煮」の亜鉛残存率測定結果による）。
脱フッ素へ取り組むシロカは、釜にセラミックコーティングを採用している
新機能の「旬感ヘルシースチーム」は、スマートプレッシャー技術を活用することで蒸し調理時間を短縮できるもの。電気圧力鍋の調理時間を長くする要因だった自然減圧ではなく、自動減圧させることで、一般的な蒸し器と比べ調理時間を約33％時短させるとします（「おうちシェフクッカーと一般的な蒸し器で、ジャガイモ2個を蒸した場合の調理時間の差）。付属レシピブックではワンプレートの食材を一度に蒸せるレシピなどを確認できます。
オートメニュー数は88。一部のオートメニューとマニュアルの圧力調理では自動減圧機能を使った「時短モード」を設定できます。また、できあがり時間を設定する「かしこい予約プログラム」といった便利機能も用意。最初に加熱した後は菌が繁殖しにくい約75度以上で調理が進むため、長時間予約も可能です。
このほか、低温調理機能がリニューアルし、従来の5度単位から1度単位での精密な温度設定が可能となりました。また、食材を確実に湯に沈める専用アタッチメントを新開発し、2.4Lモデル、5Lモデル両方に同梱しています。
2.4Lモデルの中身。低温調理用アタッチメントがある
圧力調理で2品同時に完成、じゅうぶん美味しい
5Lモデルを開けたところ。ステンレス製の同時調理容器が設置されている。加圧に必要な密閉性と同時調理の仕組みどう両立させるかも難点だったという
今回の新モデルで特に注目したいのが、5Lモデル限定の「同時調理」機能。専用の同時調理容器を使い、最短16分で主食とおかずなど2品を、圧力をかけた状態で同時に調理できます。匂い移りや加熱効率などを考慮し、食材による特性など100パターン以上のレシピ検証を経て、最適な容器形状（ステンレス製）と加熱プログラムを開発しました。
圧力をかけた状態での2品同時調理は同種商品の中でも珍しい機能で、例えば「れんこんとさつまいものサラダ」と「ねぎとしらすのペペロンチーノ」を同時調理すると、約16分で2品が完成します。同時調理の追加レシピはWebで随時公開していく予定とのこと。
鶏肉、豚肉、牛肉、葉物野菜など、食材による特性を加味した圧力値／時間などを検証してレシピと加熱プログラムを開発
2品同時調理の例。写真は「白米＆ポークカレー」で、調理時間は26分を想定
新しい「おうちシェフクッカー」で調理した例。手前にある2皿（右:「れんこんとさつまいものサラダ」と「ねぎとしらすのペペロンチーノ」、左:「白米」と「牛丼」）は同時調理されたもの。れんこんとさつまいもは柔らかく、普通の蒸し器で調理したような柔らかさ。牛丼と白米、パスタも適度な柔らかさで美味しい
在宅介護の負担を減らす「やわらか食」に注目
また、高齢化社会に対応する特別レシピ「やわらか食」や、「音声ガイド」機能もユニーク。介護食は配食サービスを購入すると費用がかさむ上、利用者が飽きることもありますが、家庭で作ると食材を細かく刻んだり、丁寧に裏ごししたりと、調理に時間がかかり介護者の負担も増えます。
シロカが提案する「やわらか食」は、在宅介護や“食のリハビリ”に役立てられる介護食として見た目や食感が楽しめ、圧力調理で作り手の負担も軽減できるもの。介護を受ける方が家族と同じメニュー（の食感を調整したもの）を楽しみ、食の喜びを共有する機会を創出します。付属の専用レシピブックでは、食材が持つ酵素などを利用し、ただ柔らかいだけでなく、食感も楽しめる調理法を掲載します。
やわらか食の開発にあたっては「そもそも“やわらか食”とはどういうものか？」と、どんな食を目指すかを問う部分からスタートしたとのこと。今回は見た目で美味しそうだと感じること、食感が残ることの2点を重視し、食材の酵素を利用して「家族と同じメニューを一緒に楽しめるレシピ」になるよう工夫したとしました。
「やわらか食」レシピで作られた「やわらかキーマカレー」。見た目は一般的なキーマカレーとほぼ同じ。挽肉が入っていたが、舌で細かくちぎれる柔らかさで美味しくいただけた
ボタン操作に不慣れな人でも、音声案内に従って直感的に操作できる音声ガイド機能を搭載。調理の進行状況も音声で知らせてくれる
おうちシェフクッカーの同梱レシピ集
時短がかなう新機能「同時調理」（5Lモデルのみ）、そして介護食作りに役立つ特別レシピ「やわらか食」などで、子育て世帯や在宅介護の現場に向け、日々の料理の負担軽減を目指します。
○自動調理鍋 おうちシェフクッカー ラインナップ
2.4Lモデル（SP-MC2D151）：24,860円 5月28日発売
ダイヤル付き5Lモデル（SP-MC5D171）：39,820円 6月18日発売
ダイヤル無し5Lモデル（SP-MC5D151）：34,800円 5月28日発売
タイパと介護の悩みに応える新製品、5L版も登場
シロカの「おうちシェフクッカー」は、圧力をかけた煮込み料理や蒸し料理、炊飯、無水調理など、多彩な料理ができる自動調理鍋。今回発表された最新モデルは、「タイパ」（タイムパフォーマンス）重視の生活と、高齢社会における介護負担軽減という2つの社会情勢に応える新機能を搭載しました。
一般的な電気圧力鍋で課題となる「調理時間の長さ」を新機能となる「同時調理」や「旬感ヘルシースチーム」などで、操作の難しさを「音声ガイド」や操作ダイヤルで解決（同時調理は5Lモデルのみ、操作ダイヤルは2.4Lモデルと5LモデルのSP-MC5D171のみ）。
そして介護食にも対応する特別レシピ集「やわらか食」を、「介護者の負担を少しでも軽くし、また自宅で介護を受ける方に最後まで『食』を楽しんで欲しい」という思いで開発しました。
ハイエンドとなる、高精細ディスプレイと操作ダイヤルを備えた5Lモデル「SP-MC5D171」
少人数世帯に適した2.4Lモデル「SP-MC2D151」はコンパクトに置ける点が魅力
圧力調理では、高圧力（100kPa）と独自の圧力制御、自動減圧機能を組み合わせた「スマートプレッシャー技術」を従来から引き継いで搭載。高圧力を一定にかけ続けることで、圧力機能のない一般的な鍋と比べ4.5倍の柔らかさ、3倍の味のしみ込み度を実現しながら、栄養素も約94％残存するといいます（「いわしの梅煮」の亜鉛残存率測定結果による）。
脱フッ素へ取り組むシロカは、釜にセラミックコーティングを採用している
新機能の「旬感ヘルシースチーム」は、スマートプレッシャー技術を活用することで蒸し調理時間を短縮できるもの。電気圧力鍋の調理時間を長くする要因だった自然減圧ではなく、自動減圧させることで、一般的な蒸し器と比べ調理時間を約33％時短させるとします（「おうちシェフクッカーと一般的な蒸し器で、ジャガイモ2個を蒸した場合の調理時間の差）。付属レシピブックではワンプレートの食材を一度に蒸せるレシピなどを確認できます。
オートメニュー数は88。一部のオートメニューとマニュアルの圧力調理では自動減圧機能を使った「時短モード」を設定できます。また、できあがり時間を設定する「かしこい予約プログラム」といった便利機能も用意。最初に加熱した後は菌が繁殖しにくい約75度以上で調理が進むため、長時間予約も可能です。
このほか、低温調理機能がリニューアルし、従来の5度単位から1度単位での精密な温度設定が可能となりました。また、食材を確実に湯に沈める専用アタッチメントを新開発し、2.4Lモデル、5Lモデル両方に同梱しています。
2.4Lモデルの中身。低温調理用アタッチメントがある
圧力調理で2品同時に完成、じゅうぶん美味しい
5Lモデルを開けたところ。ステンレス製の同時調理容器が設置されている。加圧に必要な密閉性と同時調理の仕組みどう両立させるかも難点だったという
今回の新モデルで特に注目したいのが、5Lモデル限定の「同時調理」機能。専用の同時調理容器を使い、最短16分で主食とおかずなど2品を、圧力をかけた状態で同時に調理できます。匂い移りや加熱効率などを考慮し、食材による特性など100パターン以上のレシピ検証を経て、最適な容器形状（ステンレス製）と加熱プログラムを開発しました。
圧力をかけた状態での2品同時調理は同種商品の中でも珍しい機能で、例えば「れんこんとさつまいものサラダ」と「ねぎとしらすのペペロンチーノ」を同時調理すると、約16分で2品が完成します。同時調理の追加レシピはWebで随時公開していく予定とのこと。
鶏肉、豚肉、牛肉、葉物野菜など、食材による特性を加味した圧力値／時間などを検証してレシピと加熱プログラムを開発
2品同時調理の例。写真は「白米＆ポークカレー」で、調理時間は26分を想定
新しい「おうちシェフクッカー」で調理した例。手前にある2皿（右:「れんこんとさつまいものサラダ」と「ねぎとしらすのペペロンチーノ」、左:「白米」と「牛丼」）は同時調理されたもの。れんこんとさつまいもは柔らかく、普通の蒸し器で調理したような柔らかさ。牛丼と白米、パスタも適度な柔らかさで美味しい
在宅介護の負担を減らす「やわらか食」に注目
また、高齢化社会に対応する特別レシピ「やわらか食」や、「音声ガイド」機能もユニーク。介護食は配食サービスを購入すると費用がかさむ上、利用者が飽きることもありますが、家庭で作ると食材を細かく刻んだり、丁寧に裏ごししたりと、調理に時間がかかり介護者の負担も増えます。
シロカが提案する「やわらか食」は、在宅介護や“食のリハビリ”に役立てられる介護食として見た目や食感が楽しめ、圧力調理で作り手の負担も軽減できるもの。介護を受ける方が家族と同じメニュー（の食感を調整したもの）を楽しみ、食の喜びを共有する機会を創出します。付属の専用レシピブックでは、食材が持つ酵素などを利用し、ただ柔らかいだけでなく、食感も楽しめる調理法を掲載します。
やわらか食の開発にあたっては「そもそも“やわらか食”とはどういうものか？」と、どんな食を目指すかを問う部分からスタートしたとのこと。今回は見た目で美味しそうだと感じること、食感が残ることの2点を重視し、食材の酵素を利用して「家族と同じメニューを一緒に楽しめるレシピ」になるよう工夫したとしました。
「やわらか食」レシピで作られた「やわらかキーマカレー」。見た目は一般的なキーマカレーとほぼ同じ。挽肉が入っていたが、舌で細かくちぎれる柔らかさで美味しくいただけた
ボタン操作に不慣れな人でも、音声案内に従って直感的に操作できる音声ガイド機能を搭載。調理の進行状況も音声で知らせてくれる
おうちシェフクッカーの同梱レシピ集