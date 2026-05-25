磯村勇斗、有村架純に“盗撮”される 「こんなに盗撮されたことはない。悪くない」
俳優の磯村勇斗が24日、インスタグラムを更新。有村架純に“盗撮”された様子を披露した。
【写真】有村架純に“盗撮”された磯村勇斗
磯村は23日、24日に静岡県静岡市で「第1回 しずおか映画祭」を開催。実行委員会の代表を務めた。同映画祭には、ゲストとして役所広司、戸田恵梨香、有村架純ら豪華俳優陣も登壇した。
有村は登壇後、自身のインスタグラムのストーリーズにて「磯村くんが代表を務める第1回しずおか映画祭」と会場の様子を写真とともに紹介。スマホを片手に仕事をする磯村の姿を公開し、「確認しながら頑張ってた」「とにかく確認してた」とつづった。
さらに有村は「実行委員会代表 すごく頑張っていました 実現させるって簡単なことじゃないですよね。参加できて良かったです」とコメント。この投稿を受け、磯村も自身のストーリーズを更新し、「忙しい中、参加してくれて本当にありがとう」と感謝を伝えた。
また磯村は、自身が働く姿を何枚も撮影していた有村に対し、「こんなに盗撮されたことはない。悪くない」とユーモアを交えてつづっていた。
有村と磯村は、2017年放送の連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）で共演していた。
引用：「有村架純」インスタグラム（＠kasumi_arimura.official）、「磯村勇斗」インスタグラム（＠hayato_isomura）
【写真】有村架純に“盗撮”された磯村勇斗
磯村は23日、24日に静岡県静岡市で「第1回 しずおか映画祭」を開催。実行委員会の代表を務めた。同映画祭には、ゲストとして役所広司、戸田恵梨香、有村架純ら豪華俳優陣も登壇した。
有村は登壇後、自身のインスタグラムのストーリーズにて「磯村くんが代表を務める第1回しずおか映画祭」と会場の様子を写真とともに紹介。スマホを片手に仕事をする磯村の姿を公開し、「確認しながら頑張ってた」「とにかく確認してた」とつづった。
また磯村は、自身が働く姿を何枚も撮影していた有村に対し、「こんなに盗撮されたことはない。悪くない」とユーモアを交えてつづっていた。
有村と磯村は、2017年放送の連続テレビ小説『ひよっこ』（NHK総合）で共演していた。
引用：「有村架純」インスタグラム（＠kasumi_arimura.official）、「磯村勇斗」インスタグラム（＠hayato_isomura）