元キックボクサーの魔裟斗さん（47）が2026年5月25日に自身のインスタグラムを更新し、競馬で大勝ちしたことを明かした上で、その的中額を報告した。この金額に対し、コメント欄では、「勝ち額がエグい」「凄い」などと驚く声が上がっている。

魔裟斗さん「俺も初めての勝ちだからね」

魔裟斗さんは24日、競馬で大勝ちする様子を自身のYouTubeチャンネルに投稿。動画の冒頭では、「賭け事で勝ったことないから、競馬とかね」と明かした後、女子キックボクサーの木村萌那さんがゲストで登場し、2人は東京都府中市の東京競馬場で4月25日に行われた「テレビ東京杯青葉賞」（G2）での馬券を購入した。

魔裟斗さんと木村さんは三連複も馬連も的中させ、三連複は114万円、馬連117万5000円が払い戻された。魔裟斗さんは「楽しかったわ〜」「俺も初めての勝ちだからね。初めてでこんな額だよ」と驚きを露わにした。

魔裟斗さんは25日にインスタグラムを更新し、木村さんとの2ショットを公開。木村さんと競馬で計231万5000円買ったと報告した上で、もちろん「ちゃんと申告しますよ」としていた。

コメント欄では、「スゲェーッ！」「2点買いで当てるのエグいっすw」「見てて鳥肌が立ちました」「流石引きが強い」「勝ち額がエグい」「何やってもカッコイイ」などと驚く声が上がっている。