一卵性三つ子の男子グループ「佐藤三兄弟」が２５日、メジャーデビューシングル「ＤＡＩＳＵＫＩ」（８月５日発売）のサビ部分を、同日からＴｉｋＴｏｋで先行配信することを発表した。

１６日に開催されたリリースイベントにて、同曲を初披露した３人。イベント直後からファンの間で、インパクトのあるサビ部分のフレーズ「サランがヘヨヘヨ、ロハがイフイフ、意味不じゃない」が中毒性の高い“やみメロ（やみつきになるメロディー）”として瞬く間に拡散され、大きな話題となった。「早く音源を使って投稿したい！」というファンからの熱い声に応える形で、この度急きょ先行配信が決定した。

長男の綾人（あやと）は「リリイベで初披露したばかりの『ＤＡＩＳＵＫＩ』が、早くもＴｉｋＴｏｋで皆さんにお届けできることになり本当に嬉しいです！ ぜひ僕たちの音源を使ってたくさん投稿してください！」とコメント。次男・颯人（はやと）は「僕たち三つ子のシンクロアクロバット動画もどんどんアップしていくのでお楽しみに！」とアピール。三男・嘉人（よしと）も「『意味不じゃない』のフレーズは一度聴いたら耳から離れない、僕たち自身も大好きな曲です。皆さんがどんな動画をあわせてくれるのか、今からワクワクしています！」と楽しみにしていた。

３人は、２５年７月に川越のスーパー銭湯で歌謡曲のカバーを初披露したことから活動をスタート。歌謡曲とアクロバットを融合させた独自のスタイル“アクロバット歌謡”がＳＮＳを中心に爆発的な話題を呼び、活動開始からわずか５か月で神田明神ホールでのワンマンライブを即完売させる人気振りをみせている。