タレントの滝沢カレンが豪華３ショットを披露し、話題だ。

２５日までにインスタグラムで「みな実さんとまゆとの落ちつきごはん ほんとうにＧＥＥＫＳの時みたいに(ドラマ)、定期的に集まっては最近を報告しあう私たち 何度も言いますが、こんな仕事をとっくに超えた仲良しになるとは思わなかったです」と書き始めると、女優の松岡茉優、元ＴＢＳアナウンサーで女優の田中みな実との３ショットを公開。

１３日に３４歳の誕生日を迎えた滝沢は、「この日は忙しいのに、２人が優しく祝ってくれました まゆは店選びだったりを毎回みな実さんわたしの食の好みを綿密に練って、素敵なお店を選んでくれて、会話の中ではいつもたくさんお喋りしてくれる、一番妹でありながら一番頼れちゃいます。おもしろくてキレイで楽しませてくれて...しっかりしろと自分に何度も思ってしまう みな実さんはそんなまゆにツッコミをいれて会話に広がりを見せてくれたり、まゆの話を優しく受け止めたり、とにかくいつも身だしなみがキチンとしていて私とまゆの目をキラキラで包むお姉さんです 方向音痴でみな実さんについていくといっこうに目的地に辿り着けないお茶目な一面もあります」と２人についてつづった。

「そんなふたりに祝ってもらうのは早３回目 大人になってから出会った大切なともだちです みな実さんからは欲しがっていたバッグをいただき、まゆからはなんと欲しいなと内心に秘めていた豪華色鉛筆をいただきました 装備が立派すぎて楽器くれたのかと思いました こんな立派な色鉛筆は持っていたことがないので、本当に嬉しい！！！そしてまゆが考えて考えて色鉛筆にしてくれたんだなという優しさに愛しさ爆発しちゃいました この日はみな実さんがコラボしたクラネのお洋服みんな着てきてて、見事にお揃い」と楽しい誕生日会について記した。