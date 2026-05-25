ÉñÉÍ¤Î¾¾ÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿1,600Ö¥×¡¼¥ë¡ª ¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×
µ»ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¤¬Á´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2026Ç¯6·î1Æü¤Ë¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¼óÅÔ·÷¥Û¥Æ¥ëºÇÂçµé¡¦ÉßÃÏÁíÌÌÀÑÌó1,600Ö¡¦ºÇÄ¹Éô50m¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢120ÀÊ¤ò´°È÷6·î27Æü¡Á9·î7Æü¤Ï¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ò´Þ¤à3ÉôÀ©¤Ç±Ä¶È¡¢BBQ¡¦¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥é¥ó¤âÅ¸³«Í½Äê
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È®¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë²°³°¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¿åÊÕ¤Ç¤Î¿©»ö¤È¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·»ÜÀß¤¬ÉñÉÍ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ¿´¤«¤é30Ê¬Í¾¤ê¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¶õµ¤´¶¤òÆ±»þ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×
»ÜÀßÌ¾¡§¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¾ì½ê¡§¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¡ÊÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÉñÉÍ¡Ë±Ä¶È´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê¿å¡ËÎÁ¶â¡§´ü´Ö¡¦¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹»Ò¤É¤âÎÁ¶â¡§12ºÐ°Ê²¼¤Ç¥·¡¼¥ÈÉÔÍ×¤Î¾ì¹ç¤ÏÌµÎÁ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÄÌ¾ïÎÁ¶â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§tokyobay.hiltonjapan.co.jp/restaurants/gardenpoolrestaurant
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÉñÉÍ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È®¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö±Ë¤°¤¿¤á¤Î¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿²°³°¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¤òÁ´ÌÌºþ¿·¤·¡¢¿©»ö¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÂÎ¸³¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤È¤·¤Æ2026Ç¯6·î1Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÏÑ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò³è¤«¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢±Ä¶È´ü´Ö¤Ï9·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æüµ¢¤ê¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥¿¡¼¥×¥é¥ó¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñµÒ°Ê³°¤â¥×¡¼¥ë¤ÎÍøÍÑ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¡¦·Ú¿©1ÉÊ¡¦¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢¤ÎÍøÍÑ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÅÔ¿´¤«¤éÌó30Ê¬¡¢¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÌó60Ê¬¡¦±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÌó50Ê¬¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖOriental Breeze¡×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖOriental Breeze¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ö¥ê¡¼¥º¡Ë¡×¡£
ÅìµþÏÑ¤«¤é¿á¤È´¤±¤ëÉñÉÍ¤ÎÉ÷¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î·úÃÛÍÍ¼°¤ä¾¾¤ÎÌÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥ê¥¾¡¼¥È¥×¡¼¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾ÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ë»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¡¹¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¾ð½ï¤¬Éº¤¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¥Û¥Æ¥ëºÇÂçµé¤Î¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë
¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢ÉßÃÏÁíÌÌÀÑÌó1,600Ö¡¦ºÇÄ¹Éô50m¤ò¸Ø¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¥Û¥Æ¥ë¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£
¿å¿¼0.5m¤ÎÀõ¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÆ¬¾å¤«¤é¿å¤¬¹ß¤êÃí¤°¥·¥ã¥ï¡¼¥É¡¼¥à¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüË×¸å¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Ìë¤Î¿åÊÕ¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
120ÀÊ¤Î¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢¤È4¼ï¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È
¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÁ´120ÀÊ¤Î¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤òµá¤á¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡×¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Î3¼ï¤Î¥·¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÂÄê1ÀÊ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥×¥ì¥¤¥¹¡×¥·¡¼¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤»¤ë´õ¾¯ÏÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎËÜ³Ê¥á¥Ë¥å¡¼
¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤Î¡Ö¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Ð§¡×¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Çµ¤·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤Ê¤É¥¢¥é¥«¥ë¥È·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÊÕ¤Ç¤Î¥ê¥¾¡¼¥È´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤È3ÉôÀ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
±Ä¶È´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é9·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡£
´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶È·ÁÂÖ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
6·î1Æü¡Á6·î26Æü¤È9·î8Æü¡Á9·î30Æü¤Ï10:00¡Á16:00¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹15:30¡Ë¤Î1ÉôÀ©¤Ç¤¹¡£
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤Î²Æµ¨´ü´Ö¤Ï¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ò´Þ¤à3ÉôÆþÂØÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê9:00¡Á13:00¡Ë¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡Ê13:30¡Á17:30¡Ë¡¦¥Ê¥¤¥È¡Ê18:00¡Á21:30¡Ë¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Æµ¨´ü´ÖÃæ¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥óÍøÍÑÉÕ¤¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¼ê¤Ö¤é¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎËÜ³ÊBBQ¥×¥é¥ó¤È¡¢ÌëÉ÷¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤à¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥é¥ó¤â½ç¼¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹ÓÅ·»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯±Ä¶È¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷ºÇÂçµé¤Î¥×¡¼¥ëµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼Á¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤é30Ê¬Í¾¤ê¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë²Æ¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÍøÍÑ¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
²Æµ¨¸ÂÄê¤Î3ÉôÀ©¡¦BBQ¡¦¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤¬Â·¤¤¡¢Ãë¤«¤éÌë¤Þ¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤Î¿åÊÕ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. Æüµ¢¤ê¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ½ÉÇñµÒ°Ê³°¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥¿¡¼¥×¥é¥ó¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¥×¡¼¥ëÍøÍÑ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¡¦·Ú¿©1ÉÊ¡¦¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢ÍøÍÑ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q. »Ò¤É¤â¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. 13ºÐ°Ê¾å¤ª¤è¤Ó¥Ç¥Ã¥¥Á¥§¥¢¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë12ºÐ°Ê²¼¤ÏÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤12ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Q. ¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
A. ¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ï²Æµ¨¤Î3ÉôÀ©±Ä¶È´ü´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é9·î7Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È²ó¡Ê18:00¡Á21:30¡¢ºÇ½ªÆþÅ¹21:00¡Ë¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÉñÉÍ¤Î¾¾ÎÓ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿1,600Ö¥×¡¼¥ë¡ª ¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¡¼¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡× appeared first on Dtimes.