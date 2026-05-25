平日泊で宿泊代10%がクーポンに！ 夕日ヶ浦パークス×佳松苑グループ「初夏旅 マル得コラボキャンペーン」

記事ポイント 京都府京丹後市の複合グルメスポット「夕日ヶ浦パークス」と佳松苑グループ6宿が、2026年5月25日から初夏限定コラボキャンペーンを開催します対象宿泊施設への公式サイト・電話予約で、宿泊代（税抜き）1万円ごとに1,000円分のお買い物クーポンが発行されますクーポンは海鮮食堂・土産店・カフェなど夕日ヶ浦パークス内の複数店舗で利用できます 京都府京丹後市の複合グルメスポット「夕日ヶ浦パークス」と佳松苑グループ6宿が、2026年5月25日から初夏限定コラボキャンペーンを開催します対象宿泊施設への公式サイト・電話予約で、宿泊代（税抜き）1万円ごとに1,000円分のお買い物クーポンが発行されますクーポンは海鮮食堂・土産店・カフェなど夕日ヶ浦パークス内の複数店舗で利用できます

海の京都とも呼ばれる京都府北部・丹後エリアで、複合グルメスポット「夕日ヶ浦パークス」と温泉宿グループ「佳松苑グループ」が初コラボキャンペーンを実施します。

宿泊代の10%相当がお買い物クーポンとして還元されるこのキャンペーンは、2026年5月25日からスタートします。

旅と食を一度に満喫できる、平日限定の特別企画です。

夕日ヶ浦パークス×佳松苑グループ「初夏旅 マル得コラボキャンペーン」





キャンペーン名：初夏旅 マル得コラボキャンペーン宿泊・クーポン配布対象期間：2026年5月25日（月）〜7月17日（金）宿泊（日〜金曜日限定）クーポン利用期限：2026年5月25日（月）〜7月18日（土）クーポン発行条件：佳松苑グループ各施設の公式サイトまたは電話での直接予約発行レート：宿泊予約金額（税抜き）1万円ごとに1,000円クーポン発行（おつり不可）対象プラン：全プラン対象

京都府京丹後市網野町を舞台に、グルメ複合施設「夕日ヶ浦パークス」と温泉宿「佳松苑グループ」6施設が連携し、初夏限定のコラボキャンペーンを2026年5月25日から開催します。

公式サイトまたは電話での直接予約が対象で、宿泊代（税抜き）1万円につき1,000円分のお買い物クーポンが発行される仕組みです。

クーポンは、土産店・海鮮食堂・カフェ・炭火海鮮バイキングなど夕日ヶ浦パークス内の各店舗をはじめ、サンカイカン・湯けむり朝市・各宿泊施設内の売店・追加飲食でも利用できます。

宿泊対象期間は平日（日〜金曜日）限定で、2026年7月17日（金）宿泊分までが対象です。

クーポンの利用期限は2026年7月18日（土）までで、おつりは出ません。

週末を避けて訪れる旅スタイルに、宿泊と食の両方でメリットが生まれる構成になっています。

夕日ヶ浦パークスとは





夕日ヶ浦パークスは、2024年11月に京都府京丹後市網野町木津4にグランドオープンした複合型グルメスポットです。

「美味しい」と「楽しい」をテーマに、新鮮な海の幸や地域限定のお菓子、定番土産が一堂に揃います。

買い物途中で立ち寄れる食堂やカフェも併設されており、複数の目的に応じて滞在できる構成になっています。





パークス内の「うみのうた」は、土産店・海鮮卸スーパー・海鮮食堂・炭火海鮮バイキングの4業態が集まる中核施設です。

海鮮卸スーパーは2025年11月1日にリニューアルオープンし、その日に水揚げされた鮮魚が並びます。





陳列台には丹後沖で獲れた鮮魚が種類ごとに並び、漁港直送の鮮度を確認しながら選べます。

土産用に持ち帰れる加工品も取り揃えており、自宅で丹後の味を再現できます。





「うみのうた」内の海鮮食堂では、丹後産の魚介を使ったメニューが提供されています。

買い物の前後に食事を済ませられる動線で、旅の途中に立ち寄りやすい配置になっています。





「まぐろ寿司 健勝丸」は土日限定のテイクアウト寿司ショップです。

赤い木枠の大皿にマグロ・サーモン・カニの握り寿司と巻き寿司がずらりと並び、トングで好みの種類を選んで持ち帰れるビュッフェ形式をとっています。





「ann cafe & shop」はパークス内のカフェ兼ショップで、買い物途中の休憩や地域限定スイーツの購入に対応しています。





「もち雪」は ann cafe & shop で扱われている人気のご当地アイスです。

白く丸みを帯びた形状が特徴で、丹後を訪れた旅人の間で定番となっています。





土産コーナーには「琴引の塩」と書かれた青白市松柄の小箱をはじめ、青・緑・黄色と多色展開する同シリーズが棚いっぱいに並びます。

地域の素材を使った菓子や塩加工品が、丹後ならではの土産として揃っています。

佳松苑グループの個性豊かな6宿

佳松苑グループは京都府京丹後市に展開する6施設で構成され、ファミリー・カップル・ひとり旅など異なる旅スタイルに対応した個性をそれぞれが持っています。

今回のキャンペーン対象宿は以下の6施設です。

時季を彩る 佳松苑





豪華なビュッフェ形式の食事が提供される宿で、色鮮やかな料理が大皿に盛られて並びます。

多人数のグループ旅行にも対応した規模感が特徴です。

佳松苑 別邸ふうか





碧と茜に染まる水平線を望む立地に建つ別邸で、和の落ち着きとリゾートの開放感を融合させた空間構成になっています。

カップルや夫婦での滞在に向いた静寂のある宿です。

夕日浪漫 一望館





全室に展望温泉が付いており、各部屋から丹後の絶景夕日を眺めながら入浴できます。

美食と眺望を同時に楽しめる構成が一望館の特徴です。

旅亭 櫂 -KAI-





旅先の料亭として位置づけられた宿で、食事の質を重視するリピーターの来訪が多い施設です。

料亭の格式と宿泊の利便性を兼ね備えた構成になっています。

もう一つの京都 雨情草庵





雨の情緒と静けさを宿のコンセプトに据えた庵で、喧騒から離れた隠れ家的な滞在を望む旅行者向けの施設です。

「もう一つの京都」として京丹後の奥深さを体現しています。

HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-





湖邸という名が示すとおり、水辺の静けさと日常からの解放感を備えたホテルです。

心が穏やかになる環境が整えられており、ひとり旅にも向いた落ち着きある空間になっています。

クーポン対応店舗と利用条件

発行されたクーポンは夕日ヶ浦パークス内の「うみのうた（土産店・鮮魚店・海鮮食堂・炭火海鮮バイキング）」「健勝丸」「ann cafe & shop」（ローソンは除外）に加え、サンカイカン・湯けむり朝市・各宿泊施設内の売店および追加飲食でも利用できます。

クーポンはおつりが出ないため、利用時に金額に合わせた使い方が必要になります。

キャンペーン対象となる宿泊予約は、佳松苑グループ各施設の公式サイトまたは直接電話での予約に限定されます。

旅行代理店やオンライン旅行サービス経由の予約はクーポン発行の対象外になります。

宿泊して貯めたクーポンを翌日の観光前に使うといった、旅程に沿った活用が想定された設計になっています。

平日滞在のタイミングに合わせて夕日ヶ浦パークスへ立ち寄ることで、宿泊費の10%分をグルメや土産に充てられます。

夕日ヶ浦パークスは京都府京丹後市網野町木津4に位置し、佳松苑グループの宿泊施設と同エリアに集まっています。

宿から徒歩・車でアクセスしやすい距離感で、移動の負担が少ない構成になっています。

よくある質問

Q. クーポンはどこの宿に泊まっても発行されますか？

A. 佳松苑グループの対象6施設（時季を彩る 佳松苑・佳松苑 別邸ふうか・夕日浪漫 一望館・旅亭 櫂 -KAI-・もう一つの京都 雨情草庵・HOTEL&湖邸 艸花 -そうか-）への公式サイトまたは電話での直接予約が対象です。

旅行代理店経由の予約はクーポン発行の対象外になります。

Q. 宿泊代2万円で予約した場合、クーポンは何円分になりますか？

A. 宿泊代（税抜き）1万円ごとに1,000円クーポンが発行されるため、税抜き2万円の予約であれば2,000円分のクーポンが発行されます。

おつりは出ないため、利用額に合わせた使い方が必要です。

Q. 土曜日の宿泊はキャンペーン対象になりますか？

A. 対象宿泊は日〜金曜日の平日限定です。

土曜日の宿泊はキャンペーンの対象外になります。

対象期間は2026年5月25日（月）から7月17日（金）宿泊分までです。

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