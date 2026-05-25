虹デザインの缶ミラー、6月1日から配布！ ハローキティ「HELLO KITTY APPLE HOUSE」

記事ポイント 淡路島の世界最大級のりんご型展望シアター「HELLO KITTY APPLE HOUSE」でまちがいさがしイベントが開催中です2026年6月1日から夏季限定の虹とハローキティをデザインしたオリジナル缶ミラーがクリア特典として配布されます参加費は500円（税込）で、7月31日まで実施されます（ノベルティがなくなり次第終了） 淡路島の世界最大級のりんご型展望シアター「HELLO KITTY APPLE HOUSE」でまちがいさがしイベントが開催中です2026年6月1日から夏季限定の虹とハローキティをデザインしたオリジナル缶ミラーがクリア特典として配布されます参加費は500円（税込）で、7月31日まで実施されます（ノベルティがなくなり次第終了）

淡路島の「HELLO KITTY APPLE HOUSE」で、まちがいさがしイベント「アップルミッション〜HELLO KITTY APPLE HOUSE まちがいさがし〜」が開催中です。

2026年6月1日からは夏季限定のクリア特典が新たに加わり、虹とハローキティをあしらったオリジナル缶ミラーが配布されます。

子どもから大人まで年齢を問わず参加できるイベントです。

ハローキティ「HELLO KITTY APPLE HOUSE」





イベント名：アップルミッション〜HELLO KITTY APPLE HOUSE まちがいさがし〜 夏季限定ノベルティ期間：2026年6月1日（月）〜7月31日（金）※ノベルティがなくなり次第終了参加費：500円（税込）※別途HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料が必要場所：兵庫県淡路市野島平林177-5問い合わせ：HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9022

「HELLO KITTY APPLE HOUSE」は、ハローキティの夢の中をテーマにした世界最大級のりんご型展望シアターです。

施設内の360度プロジェクションマッピングが楽しめるドーム空間と、隣接する「HELLO KITTY SHOW BOX」の屋根に描かれた巨大なハローキティの顔を一望できる展望デッキを備えています。

現在開催中の「アップルミッション」は、受付でまちがいさがしキットを受け取り、360度シアターに映し出されたハローキティのイラストと照らし合わせながら隠された間違いをすべて探し出すイベントです。

6月1日からは、全問クリアした参加者に夏季限定デザインのオリジナル缶ミラーが贈られます。

まちがいさがしイベントの内容と参加方法

参加者は入口の受付でまちがいさがしキットを受け取り、施設内の360度シアターに映し出されたハローキティの可愛い夢の中のイラストをキットと見比べながら、隠された間違いをすべて探し出します。

参加費は500円（税込）で、別途HELLO KITTY APPLE HOUSEの入場料が必要です。

謎解き感覚で楽しめる構成になっており、家族連れや友人同士など幅広い世代が参加できます。

間違いを全て発見すると、その場で夏季限定のオリジナル缶ミラーが手に入ります。

夏季限定オリジナル缶ミラーの詳細





クリア特典の缶ミラーは、「HELLO KITTY SHOW BOX」でおなじみのハローキティの姿と虹を組み合わせた夏らしいデザインです。

配布期間は2026年6月1日（月）から7月31日（金）までで、ノベルティがなくなり次第終了となります。

持ち歩きやすいコンパクトな缶ミラーは、淡路島のおでかけの思い出としてはもちろん、日常使いのポーチに入れてもなじむサイズ感です。

夏休みシーズンにあわせた限定アイテムとして、期間中にしか手に入らない特典となっています。

淡路島の「HELLO KITTY APPLE HOUSE」ならではの360度ドーム体験と、虹とハローキティをあしらった夏季限定缶ミラーの両方が、500円（税込）の参加費でセットになっています。

ノベルティは数量限定のため、7月31日を前に終了する場合があります。

ハローキティ「HELLO KITTY APPLE HOUSE」の紹介でした。

よくある質問

Q. アップルミッションは何歳から参加できますか？

A. 年齢制限は設けられておらず、小さな子どもから大人まで幅広い年齢層が対象です。

参加費は500円（税込）で、別途HELLO KITTY APPLE HOUSEの入場料が必要です。

Q. 夏季限定缶ミラーの配布が終わる条件は何ですか？

A. 配布期間は2026年6月1日（月）から7月31日（金）までですが、ノベルティがなくなり次第終了となります。

詳細はHELLO KITTY SHOW BOX（TEL 0799-70-9022）に案内されています。

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