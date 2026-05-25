曽野舜太がアンバサダー、@cosme！ スキンケアブランド「KATAN」

記事ポイント スキンケアブランド「KATAN」が2026年5月27日（水）から6月2日（火）まで@cosme TOKYOにてポップアップストアを開催しますブランドアンバサダーに就任した曽野舜太さんのキービジュアルが店内に掲出され、新商品「トリュフシェイクミスト」を含む人気商品を試せます購入者限定で曽野舜太さんの直筆サイン入りフォトカードが当たるキャンペーンを実施します スキンケアブランド「KATAN」が2026年5月27日（水）から6月2日（火）まで@cosme TOKYOにてポップアップストアを開催しますブランドアンバサダーに就任した曽野舜太さんのキービジュアルが店内に掲出され、新商品「トリュフシェイクミスト」を含む人気商品を試せます購入者限定で曽野舜太さんの直筆サイン入りフォトカードが当たるキャンペーンを実施します

スキンケアブランド「KATAN」が、原宿の@cosme TOKYOにてブランド初のポップアップストアを開催します。

期間は2026年5月27日（水）から6月2日（火）までの7日間で、予約不要で来場できます。

スキンケアブランド「KATAN」





開催期間：2026年5月27日（水）〜6月2日（火）開催場所：@cosme TOKYO ポップアップスペース2階（東京都渋谷区神宮前1-14-27）営業時間：11:00〜20:00（@cosme TOKYOの営業時間に準ずる）入場：予約不要・入場無料

スキンケアブランド「KATAN」が手がけるポップアップストアは、ブランドアンバサダーに就任した曽野舜太さんのキービジュアルを前面に掲げた空間で構成されています。

左壁には曽野さんが出演する動画スクリーンが設置され、中央のグリーンカラーのディスプレイ台にはクレンジングバームや人気美容液「ダーマヒットセラム」をはじめとする複数のスキンケアアイテムが並びます。

右壁には新商品「TRUFFLE SHAKE MIST」の大型販促ビジュアルが配置されており、ブランドの世界観をひとつの空間で体感できる構成になっています。

「KATAN」は、肌本来の美しさを引き出すアイテムを展開するスキンケアブランドです。

クレンジングバームや「ダーマヒットセラム」など毎日使いやすい処方のプロダクトを揃えており、今回のポップアップでは新商品を含むラインナップを実際に試せます。

ブランドアンバサダー 曽野舜太さん





曽野舜太さんは2002年生まれ、三重県出身の俳優で、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK（ミルク）」のメンバーです。

ドラマ『低体温男子になつかれます。』で初主演を務めたほか、『コスメティック・プレイラバー』『プロパガンダゲーム』『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』などに立て続けに出演しています。

持ち前の英語力を活かし、日本テレビ ZIP！内コーナー『ベラベラENGLISH 星星 the Teacher』でレギュラーを務め、2026年4月からはNHK高校講座『ベーシック英語』にもレギュラー出演しています。

第76回紅白歌合戦への初出場も果たしており、俳優・グループメンバー・語学講師とマルチに活躍する人物です。

新商品「トリュフシェイクミスト」と購入者限定キャンペーン

今回のポップアップでは、新商品「トリュフシェイクミスト」をいち早く体験できる体験型コンテンツが用意されています。

「トリュフシェイクミスト」は、肌にうるおいとツヤを与えるミストアイテムで、スキンケアの時間に使うことで日々のルーティンをより心地よいものにする処方が施されています。

購入者を対象とした限定企画として、曽野舜太さんの直筆サイン入りフォトカードが当たるキャンペーンも実施されます。

キービジュアルに使われた曽野さんのビジュアルはポップアップ空間全体に展開されており、スキンケアの世界観とアンバサダーのイメージが一体となった構成になっています。

「KATAN」のポップアップストアは、渋谷区神宮前のコスメ専門店@cosme TOKYOの2階に2026年5月27日（水）から6月2日（火）まで設置され、営業時間は11:00〜20:00です。

新商品「トリュフシェイクミスト」の体験から直筆サイン入りフォトカードが当たる購入者限定企画まで、複数のコンテンツが7日間限定で用意されています。

スキンケアブランド「KATAN」の紹介でした。

よくある質問

Q. ポップアップストアへの入場に予約は必要ですか？

A. 予約不要で、どなたでも来場できます。

開催期間は2026年5月27日（水）から6月2日（火）で、営業時間は@cosme TOKYOに準じた11:00〜20:00です。

Q. 曽野舜太さんのサイン入りフォトカードはどのように入手できますか？

A. ポップアップストアでの購入者を対象にしたキャンペーンで当たる仕組みになっています。

購入者限定の特別企画として実施されます。

Q. 「トリュフシェイクミスト」はポップアップ会場で購入できますか？

A. ポップアップストアでは新商品の体験型コンテンツが用意されており、人気商品や新商品が会場に並びます。

詳細な販売条件は「KATAN」の公式サイトおよびInstagram（@cica_katan）に掲載されます。

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