ロックバンド「LUNA SEA」の代表曲が、小田急線秦野駅列車接近メロディーに導入されたことを記念した手形碑が25日、神奈川県秦野市のまほろば大橋でお披露目された。除幕式に今年2月に死去したドラムスの真矢さん（享年56）の妻・石黒彩（48）が出席した。同市出身の真矢さんが生前務めていた「はだのふるさと大使」の功績をたたえて、新たに「はだのふるさと特別大使」に就任することも発表された。

ボーカルのRYUICHI（56）を除くメンバー4人が同市出身のことから、昨年11月より同バンドの代表曲が小田急線秦野駅の列車接近メロディーに採用された。上り線は「ROSIER」、下り線は「I for You」が流れている。

駅メロ導入されたことを記念して、メンバー5人の記念手形碑と記念プレートが設置され、この日が除幕式。秦野市長の高橋昌和氏は「長きにわたり全国の多くの方々に愛された曲が秦野市の玄関口となる秦野駅に流れることは、秦野市にとっても秦野市民にとっても大きな誇りで、市の新たな魅力のひとつになります」とあいさつした。

石黒には4月から同市内3カ所で行われた真矢さんの追悼企画で寄せられたメッセージ845通と、同市産木材で出来た真矢さんの手形碑が贈られた。手形碑を手にした石黒は目に涙をうかべ、手を合わせるなどした。「ファンの方々、市民の方々からの800通を超えるずっしりと重たい温かいメッセージは、真矢のもとに必ず届けます」と感謝を述べた。

愛する夫の生まれ故郷に対して、愛も芽生えている。「初めて秦野にきたのは22歳の時で、もう26年経ちました。半分ぐらいは秦野の民になれたかなと思います」。常に同市を盛り上げたいと考えていた夫の気持ちをくみとり、「これから真矢の意志を受け継いで、仲間とともに秦野を盛り上げる活動を一生懸命お手伝いしていきたい。今後も夫婦共々よろしくお願いします」と、思いを背負って活動していくことを誓った。