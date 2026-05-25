一卵性三つ子で長男の佐藤綾人（27）、次男の颯人、三男の嘉人の3人組グループ「佐藤三兄弟」が25日、メジャーデビューシングル「DAISUKI」（8月5日発売）のサビ部分を、公式TikTokで先行配信する。

16日、都内で開催されたリリースイベントで、同曲を初披露。その直後からファンの間で、インパクトのあるサビ部分のフレーズが中毒性の高い“やみメロ”（やみつきになるメロディー）として注目され話題となっていた。

「早く音源を使って投稿したい！」というファンの熱い声に応える形で急きょ、TikTokでの先行配信が決定した。

綾人は「リリイベで初披露したばかりの『DAISUKI』が、早くもTikTokで皆さんにお届けできることになり本当にうれしいです！ ぜひ僕たちの音源を使ってたくさん投稿してください！」。颯人は「僕たち三つ子のシンクロアクロバット動画もどんどんアップしていくのでお楽しみに！」。嘉人は「『意味不じゃない』のフレーズは一度聴いたら耳から離れない、僕たち自身も大好きな曲です。皆さんがどんな動画をあわせてくれるのか、今からワクワクしています！」とコメントを寄せた。

佐藤三兄弟は宮城出身の三兄弟。新体操の名門・青森大学新体操部に進み、20年全日本学生新体操選手権大会（全日本インカレ）で嘉人が3位、颯人が4位、綾人が6位となっている。

25年7月、川越のスーパー銭湯で歌謡曲のカバーを初披露したことから歌手活動がスタート。歌謡曲とアクロバットを融合させた唯一無二のスタイル“アクロバット歌謡”が話題となり、活動開始からわずか5カ月で神田明神ホールでのワンマンライブを即日完売させている。