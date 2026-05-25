梅雨に気をつけたい『犬の病気』5選

ジメジメとした梅雨は気が滅入る時期ですが、それは犬も同じ。高い湿度と気温の変化による梅雨に気をつけたい病気を見ていきましょう。

1.皮膚の病気

梅雨の時期は湿度の上昇で皮膚が蒸れやすくなり、バリア機能が低下することで皮膚病にかかりやすくなります。代表的な皮膚病は以下のふたつです。

膿皮症 マラセチア皮膚炎

犬の皮膚の表面に常在しているブドウ球菌やマラセチア菌が高温多湿になると増殖し、赤み、かゆみ、湿疹などさまざまなトラブルを引き起こします。悪化してしまうと治るのに時間がかかることも多いため、早めの受診が大切です。

2.外耳炎

雨が多い梅雨は耳の中に湿気がこもってジメジメとし、外耳炎という耳の病気を発症しやすくなる季節。前述した常在菌マラセチアは耳の中でも増殖しやすく、悪臭のある茶色の耳垢が出たり、激しいかゆみを引き起こします。

空気中に浮遊する真菌や細菌、ダニによっても外耳が炎症しやすくなります。レトリーバー種などたれ耳の犬種や、プードルなどの耳毛が多い犬種は特に注意が必要です。

3.気象病

気圧や気温、湿度の変化によって自律神経が乱れ、体調不良を引き起こす気象病。近年広く認知されるようになりましたが、実は犬にも当てはまります。

元気食欲がない、散歩を嫌がる、嘔吐下痢などさまざまな症状があらわれ、個体差も大きいため見極めるのは難しいかもしれません。気温・気圧の乱高下や雨の日に症状が見られるようであれば、いちど気象病を疑ってみましょう。

4.消化器トラブル

雨の日が続くと散歩に行けない日が続いたり、回数や時間が短くなってしまいがち。そうすると運動不足によるストレスで、下痢や嘔吐といった消化器トラブルに発展する場合があります。

無駄吠えや破壊行動などの問題行動が増えたり、運動不足による肥満など多くの問題を抱えてしまうことも。室内で遊ばせる、摂取カロリーを管理するなど対策が求められます。

5.食中毒

高温多湿は細菌が繁殖する格好の条件。梅雨の時期は犬のドライフードやおやつの管理を徹底しなければなりません。特に食べ残しのフードを長時間放置することは絶対にやめましょう。食中毒の原因となってしまいます。

大袋のフードは小分けにし、密封できる袋や容器に保存するのがおすすめです。袋の開け閉めで酸化が進み、傷みやすくなります。

愛犬を注意深く観察して！湿気が原因による注意すべき症状とは？

梅雨の時期に気をつけたい犬の病気についてお伝えしました。では、湿気が原因による注意すべき症状は、どういったものがあるのでしょうか。

体の一部を頻繁に舐める、掻く 下痢や嘔吐を繰り返す 関節炎や腰痛の悪化 ハァハァと呼吸が荒い

湿度が高くなるとさまざまな症状を引き起こします。愛犬が指の間やわきの下、腹部や耳など、特定の部位を執拗に気にしている場合は要注意。皮膚疾患や外耳炎を発症しているかもしれません。

下痢や嘔吐は消化器トラブルや食中毒の可能性が。持病があったりシニアのわんこは、高湿度による血行不良や水分代謝の変化で、関節炎や腰痛が悪化することもあります。

熱中症と聞くと気温が高い真夏になりやすいと感じてしまいますが、高湿度も非常に危険です。ハァハァと荒い呼吸は熱中症の代表的なサイン。梅雨どきも十分に気を配る必要があります。

まとめ

梅雨はわたしたちにとっても憂鬱な時期ですが、それは犬にとっても同じ。生活の不快指数が高まりストレスも受けやすくなります。

高温多湿の梅雨は皮膚疾患や呼吸器トラブルが増えますので、いつも以上に愛犬に目を配り、気になる症状が出たら迷わずかかりつけ医を受診してください。フードの管理や室内での運動不足解消など、飼い主さんができる予防法も実践し、ジメジメとした梅雨を乗り越えていきましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)