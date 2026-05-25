いつもはそっけない柴犬の前で、他のワンコを可愛がってみた時の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で25万8000回再生を突破し、「かわいぃぃ」「わざとやりたくなるよねこれ」といったコメントが寄せられています。

【動画：普段はそっけない犬→目の前で『他の犬を可愛がった』結果…思っていたのと違う『ツンデレすぎる光景』】

他の犬を可愛がる→不満が爆発

TikTokアカウント「chimiken07」に投稿されたのは、いつもはそっけない態度の柴犬の女の子の前で、他のワンコを可愛がってみた時の様子。家族で食卓を囲んでいるなか、柴犬はお父さんに抱っこされています。

柴犬の向かい側には、「可愛い、可愛い」と思い切りなでなでされている別のワンコの姿が。その姿を見ながら、柴犬は「ワゥワゥゥ」と高い声を出して、「なんでなのぉ！？」と不満を訴えているようです。

ジェラシー全開！

普段の態度はそっけないという柴犬ですが、自分ではないワンコが可愛がられているのを目の当たりにして、ヤキモチを妬いてしまったよう。「ワゥワゥゥ」と、不満を訴える声が止まりません。

それでも「よーしよしよし」と別のワンコを可愛がり続けていると、柴犬はジェラシー全開になってしまった模様。表情からも、不服なのが伝わってきます…！

悲しくて、拗ねてしまった柴犬

不満を訴え続けていた柴犬の声は、だんだんと寂しそうで悲しげな声に変わっていきます。お父さんに慰めのナデナデをしてもらっていますが、柴犬のモヤモヤは全然おさまらないようです。

最終的には、下を向いてちょっと落ち込んでしまった様子の柴犬。予想とは違う、柴犬の「ツンデレすぎる光景」は、たくさんの人をキュンとさせることとなったのでした。

投稿には「かわいぃぃ」「わざとやりたくなるよねこれ」「途中なんで？！って聞こえる」「続きが気になる」「最後落ち込んだやん」「柴あるあるですよね」といったコメントが寄せられています。

柴犬の愉快な日常は、TikTokアカウント「chimiken07」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chimiken07」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。