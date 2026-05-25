aoenが、3rdシングル『ハジマリCOLOR』を7月22日にリリース。また、5月23日12時より予約受付が開始され、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。

（関連：【画像あり】aoen、3rdシングル『ハジマリCOLOR』ソロアーティスト写真）

本作は、自分だけの色をみつける旅の始まりを描いた作品。プリズムが光を反射させて色を変えるように、未完成な自分が多様な個性と衝突しあうことで自分だけの個性を覚醒させていく様子を「ハジマリCOLOR」「BOoM×2 DROP」「Youth」「アスファルトに滲む虹」の4曲を通じて表現するという。

また、新たなアーティスト写真はボーリング場を舞台に、オールホワイトのトレーニングセットアップに身を包んだ7人の姿が切り取られている。すべての色が入り混じった状態が、最終的にダイヤモンドのように光り輝く“白”として認識されるように、7人それぞれの個性が混ざりあい、一つの強烈な光となる姿を表現している。自分以外の多様な個性との出会いの果てに、ついに自分たちだけの色をみつけたという確信を視覚的に物語るスタイリッシュな1枚に仕上がった。

（文＝リアルサウンド編集部）