日向坂46・正源司陽子が『B.L.T.』初ソロ表紙に　「“思春期”を抜けたのかも」心境明かす

エンタメ誌『B.L.T.』2026年7月号（5月28日発売／東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に日向坂46の正源司陽子、裏表紙に同じく日向坂46の清水理央が登場する。

【写真】佐藤優羽、大越ひなのらも誌面に登場

日向坂46は、5月20日に17thシングル「Kind of love」をリリース。同号では中面に佐藤優羽らも登場し、計37ページ・20000字超の日向坂46大特集を展開する。

正源司にとって今回が初の『B.L.T.』ソロ表紙巻頭となる今号。撮影は和風家屋と初夏の海辺を舞台に実施。純白の衣装をまとい中庭を歩く姿や、ポニーテールにアレンジしたカット、海辺でピンクのコートを広げて笑顔を見せるシーンなどが収められている。

1万字を超えるインタビューでは、「19歳になってから“自分らしく生きやすい方法”みたいなものを見つけられた気がします。いわゆる“思春期”を抜けたのかもしれない」と語り、加入当初と比較した精神面での変化を明かした。あわせて、4月に開催された「7回目のひな誕祭」でのギター演奏の裏話や、17thシングル「Kind of love」でセンターを務める同期・藤嶌果歩への想い、個人で挑戦していきたいことなどを語っている。

裏表紙と中面グラビアに登場するのは冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）で積極的なキャラクターを見せている清水。今回のグラビアでは、赤いトップスをまとったポートレートや、河川敷で風を受けながら見せるナチュラルな表情が収められている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）