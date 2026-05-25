Travis Japanが、2026年1月4日より開催してきた全国8都市30公演のアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers』の映像商品を8月26日にリリースする。

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本情報は、5月24日にLaLa arena TOKYO-BAYにて行われたツアー最終公演のMC内で発表されたもの。本ツアーは、2025年12月にリリースした3rdアルバム『’s travelers』を携えて行われたもので、映像商品には横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録される。

また、DISC2には形態ごとに異なる特典映像が収録され、完全生産限定盤には“ビジュアルコメンタリー”、初回盤には“ツアードキュメンタリー”、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演のダイジェスト映像が収められる。

完全生産限定盤にはフォトブックレットとグッズ、初回盤にはフォトブックレット、通常盤初回プレスには三方背ケースが付属する。

さらに、CDショップ別購入者特典も決定。トレーディングカードやアクリルコースター、クリアポスターなど、各店舗ごとに異なる特典が用意されている。

（文＝リアルサウンド編集部）