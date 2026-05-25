体力がなくてもできるセルフケアを提案　華井由利奈『「おつかれメンタル」いたわり帳』

華井由利奈による新刊『体力がなくても一生 自分を大事にできる 「おつかれメンタル」いたわり帳』が、5月27日に光文社より刊行される。

【写真】運動ができない人に向けたメンタルケア方法とは？

本書は「運動する」「生活を整える」「習慣化する」といった一定の体力や気力を前提とした一般的なメンタルケアからこぼれてしまう人々に向けた実用的なガイド本。「休むことすらうまくできない」「筋トレなんてもってのほか」という状態にある読者でも読めることを前提に設計。“がんばる前に、まず回復する”“メンタルの落ち込みを未然に防ぐ”ための具体的なヒントを、やさしい言葉とシンプルな構成でまとめた一冊となっている。

すべてのトピックは見開きで完結し、短時間で理解できる分量に統一。「読む負担」そのものを軽減する設計で、つかれたときでもパラパラと読むことができる構成になっている。また、必要な項目だけを選んで実践できるため、継続的なセルフケアにもつながるという。

本書の「はじめに」には「いま元気な人は、つらくなったときのために。いま元気がない人は、自分をいたわるために、ページをめくってみてください。疲れたときのおまもりとしてこの本を手に取っていただけたら、とても嬉しく思います」と記されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）