月の年金32万円「毎月夫婦で温泉巡り。歴史を学び、ブログを書く」75歳・元公務員男性の老後
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年5月7日に回答があった、岡山県在住75歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：75歳・男性
居住地：岡山県
家族構成：本人、妻（74歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の職業：公務員
リタイア前の額面の年収：750万円
現預金：2000万円
リスク資産：1000万円
ひと月当たりの現在の収入は「世帯の年金額32万円」。
対して月の生活費は「食費8万円、光熱費2万5000円、通信費1万5000円、趣味・娯楽費8万円、医療費2万円、その他10万円」とあり、合計32万円ほど。
収支はトントンの様子ですが、年金生活において「貯金は意識していない」ため「残った数千円を予備費に回す程度」とのことです。
現役時代は「共働きの公務員だったので、夫婦合わせた年金額には比較的余裕がある。子どもも独立しており、これからは自分たちのために使う時期だと決めている。現役時代にコツコツ貯めた資産もあるので、日々の生活を豊かにすることに重点を置いている」と説明しています。
物価高の影響については、「外食時のメニューの価格が上がっていたり、スーパーの商品の内容量が減っていたりすることにインフレを感じる。生活が苦しくなるほどではないが、質の低下を受け入れるか、価格上昇を認めるかの選択をしている」と文系シニアさん。
税金や社会保険料についても、「他の世帯に比べれば恵まれているとは思うが、やはり介護保険料などの増額は気になる。現役時代に払った分に（受けるサービスが）見合っているかと言われれば（不満はあるが）、今後の現役世代の負担を思うと複雑な心境」だと言います。
普段の暮らしについて伺うと、「毎月、夫婦で県内の温泉地やおいしいと話題のお店を巡っている。買い物は百貨店や高品質なスーパーを利用し、質を重視している。毎日の新聞と本を読む時間を大切にしている」と言います。
また年金生活を始めてから、「歴史の学び直しと、スマホでのブログ執筆を開始した。終活の一環として、年賀状を出すのをやめた」そう。
今の暮らしは「思っていたより自由な時間が長く、使い道に困ることがある。現役時代は時間がほしいと思っていたが、いざ毎日が休みになると、充実して過ごすための知恵が必要になることに驚いている」とコメントされていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：文系シニア
年齢・性別：75歳・男性
居住地：岡山県
家族構成：本人、妻（74歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の職業：公務員
リタイア前の額面の年収：750万円
現預金：2000万円
リスク資産：1000万円
あえて貯金はせず使い切る方針。共働き夫婦のゆとりある年金生活年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが、使い切る前提なので貯金はしていない」と回答した文系シニアさん。
ひと月当たりの現在の収入は「世帯の年金額32万円」。
対して月の生活費は「食費8万円、光熱費2万5000円、通信費1万5000円、趣味・娯楽費8万円、医療費2万円、その他10万円」とあり、合計32万円ほど。
収支はトントンの様子ですが、年金生活において「貯金は意識していない」ため「残った数千円を予備費に回す程度」とのことです。
現役時代は「共働きの公務員だったので、夫婦合わせた年金額には比較的余裕がある。子どもも独立しており、これからは自分たちのために使う時期だと決めている。現役時代にコツコツ貯めた資産もあるので、日々の生活を豊かにすることに重点を置いている」と説明しています。
健康を維持するためのコストがじわじわと増えている年金生活で特にきついと感じる支出は、「医療費2万円。年齢とともに通院回数が増えサプリメントや定期検診など、健康を維持するためのコストがじわじわと増えている」とのこと。
物価高の影響については、「外食時のメニューの価格が上がっていたり、スーパーの商品の内容量が減っていたりすることにインフレを感じる。生活が苦しくなるほどではないが、質の低下を受け入れるか、価格上昇を認めるかの選択をしている」と文系シニアさん。
税金や社会保険料についても、「他の世帯に比べれば恵まれているとは思うが、やはり介護保険料などの増額は気になる。現役時代に払った分に（受けるサービスが）見合っているかと言われれば（不満はあるが）、今後の現役世代の負担を思うと複雑な心境」だと言います。
交通費が思ったよりかからず安く移動できてうれしい一方で、現役時代に比べてお金がかからなくなったのが「交通費。公共交通機関のシルバー割引などが使えるようになり、以前よりも安く移動できるのがうれしい」と文系シニアさん。
普段の暮らしについて伺うと、「毎月、夫婦で県内の温泉地やおいしいと話題のお店を巡っている。買い物は百貨店や高品質なスーパーを利用し、質を重視している。毎日の新聞と本を読む時間を大切にしている」と言います。
また年金生活を始めてから、「歴史の学び直しと、スマホでのブログ執筆を開始した。終活の一環として、年賀状を出すのをやめた」そう。
今の暮らしは「思っていたより自由な時間が長く、使い道に困ることがある。現役時代は時間がほしいと思っていたが、いざ毎日が休みになると、充実して過ごすための知恵が必要になることに驚いている」とコメントされていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)