All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから70代男性のケースを見ていきます。

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All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年5月7日に回答があった、岡山県在住75歳男性のケースをご紹介します。

回答者プロフィール

ペンネーム：文系シニア
年齢・性別：75歳・男性
居住地：岡山県
家族構成：本人、妻（74歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の職業：公務員
リタイア前の額面の年収：750万円
現預金：2000万円
リスク資産：1000万円

あえて貯金はせず使い切る方針。共働き夫婦のゆとりある年金生活

年金生活で貯金ができているか、の問いに「できなくはないが、使い切る前提なので貯金はしていない」と回答した文系シニアさん。

ひと月当たりの現在の収入は「世帯の年金額32万円」。

対して月の生活費は「食費8万円、光熱費2万5000円、通信費1万5000円、趣味・娯楽費8万円、医療費2万円、その他10万円」とあり、合計32万円ほど。

収支はトントンの様子ですが、年金生活において「貯金は意識していない」ため「残った数千円を予備費に回す程度」とのことです。

現役時代は「共働きの公務員だったので、夫婦合わせた年金額には比較的余裕がある。子どもも独立しており、これからは自分たちのために使う時期だと決めている。現役時代にコツコツ貯めた資産もあるので、日々の生活を豊かにすることに重点を置いている」と説明しています。

健康を維持するためのコストがじわじわと増えている

年金生活で特にきついと感じる支出は、「医療費2万円。年齢とともに通院回数が増えサプリメントや定期検診など、健康を維持するためのコストがじわじわと増えている」とのこと。

物価高の影響については、「外食時のメニューの価格が上がっていたり、スーパーの商品の内容量が減っていたりすることにインフレを感じる。生活が苦しくなるほどではないが、質の低下を受け入れるか、価格上昇を認めるかの選択をしている」と文系シニアさん。

税金や社会保険料についても、「他の世帯に比べれば恵まれているとは思うが、やはり介護保険料などの増額は気になる。現役時代に払った分に（受けるサービスが）見合っているかと言われれば（不満はあるが）、今後の現役世代の負担を思うと複雑な心境」だと言います。

交通費が思ったよりかからず安く移動できてうれしい

一方で、現役時代に比べてお金がかからなくなったのが「交通費。公共交通機関のシルバー割引などが使えるようになり、以前よりも安く移動できるのがうれしい」と文系シニアさん。

普段の暮らしについて伺うと、「毎月、夫婦で県内の温泉地やおいしいと話題のお店を巡っている。買い物は百貨店や高品質なスーパーを利用し、質を重視している。毎日の新聞と本を読む時間を大切にしている」と言います。

また年金生活を始めてから、「歴史の学び直しと、スマホでのブログ執筆を開始した。終活の一環として、年賀状を出すのをやめた」そう。

今の暮らしは「思っていたより自由な時間が長く、使い道に困ることがある。現役時代は時間がほしいと思っていたが、いざ毎日が休みになると、充実して過ごすための知恵が必要になることに驚いている」とコメントされていました。

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(文:あるじゃん 編集部)