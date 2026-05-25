能登半島地震からの創造的復興を目指す石川県・七尾市の和倉温泉。旅館の廃業・休業が続く中、新たなビジネスの誕生を後押しする取り組みが始まりました。

日本政策金融公庫・金丸幸義さん「わくらすでわくわくする創業をまさに温泉が湧くように吹き出させたい」

七尾市和倉温泉の中心街に設けられた復興まちづくり拠点「わくらす」。25日、開かれていたのは、和倉での創業を目指す人を対象にした相談会です。

日本政策金融公庫・金丸幸義さん「どんな方がここに来たらいいかなというイメージはある？」

相談者「ベースは20代から40代の女性」

相談に乗るのは、長年、開業を目指す人の支援に携わってきた日本政策金融公庫の金丸幸義さん。

普段は金沢の支店で勤務していますが、「気軽に相談できる場所を作りたい」と、5月から月に1度、和倉温泉で相談会を開くことにしました。「全く何もわからない」という人と話しながらめぐる力につなげたい

日本政策金融公庫・金丸幸義さん「起業ってどうなの？とか何始めればいいの？とか全く何もわからないんだけどという人とお話をしながら、めぐる力につなげていきたいなと」

震災による廃業や休業が相次ぐ和倉温泉。にぎわいを取り戻すには、この場所で新たにビジネスを始める人の存在がかかせません。

25日、相談に訪れていたのは和倉温泉出身の女性。京都のカフェで13年間働いた経験を活かし、2027年、ふるさとでの開業を目指しています。

カフェの開業を目指す女性「海の見える地域でやりたいなと思って。じゃあ石川に帰ろう、能登に帰ろうって（決めた）」「プロの創業にかかわっている方の意見をカジュアルに聞ける場はありがたい」

次回の相談会は、6月23日に開かれます。