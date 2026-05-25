「これはもしかして」木下優樹菜、親子プライベートショット公開「激カワ」「パーカーどこの可愛い」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは5月24日、自身のInstagramを更新。娘たちとのプライベートショットを公開しました。
【写真】木下優樹菜＆娘たちのプライベートショット
コメントでは「優樹菜ちゃんいつも可愛すぎます」「これはもしかして モンテール様のロールケーキでは？美味しいですよね〜」「パーカーどこの可愛い」「激カワ」「優樹菜さん娘さんかわいい 素敵な所ですね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】木下優樹菜＆娘たちのプライベートショット
「素敵な所ですね」木下さんは、12枚の写真を投稿。海辺での自撮りショットやのどかな田園風景、自身の顔がアップになったショットなどを公開しました。また6、10枚目は、次女と長女それぞれのソロショットと思われ、大人っぽく美人な雰囲気が漂っています。
「なんっか急に泣けてきちゃいました」10日には「私を 君たちのママにしてくれて本当にありがとうございます。今日は料理を作ってる姿を見て なんっか急に泣けてきちゃいました」と、母の日の様子を披露していた木下さん。娘たちとの仲の良さが伝わってきてほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)