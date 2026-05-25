【庁舎建設収賄事件】「不当逮捕だ」八代市議ら3人は身柄勾留の説明法廷で容疑を否認
熊本県八代市の庁舎建設工事をめぐり、八代市議ら3人が逮捕された収賄事件です。身柄勾留の理由を説明する法廷で、3人は容疑を否認し、「不当逮捕だ」と訴えました。
25日午後、熊本簡易裁判所に入る車。乗っていたのは、あっせん収賄の疑いで逮捕された八代市議の成松由紀夫容疑者ら3人です。
3人は、八代市の新庁舎建設をめぐり、「前田建設工業」が工事を落札できるよう市の職員にあっせんするなどし、見返りに現金6000万円を受け取った疑いがもたれています。
ひげが伸び、Tシャツに長ズボン姿で証言台に立った成松容疑者は「逃げも隠れもしませんし、今回の件は不当逮捕で、私は一切関与していません」と容疑を全面的に否認しました。
園川容疑者と松浦容疑者も「関わっていない」と否認しました。
■容疑者3人の代理人・中嶽修平弁護士
「こちらとしても不起訴を獲得するために、全力で弁護活動を行っておりますので、やはり核心部分の証拠がないというところが、こちらの現時点で考えているところです」
3人の勾留期限は5月28日で、代理人弁護士は、その後会見を開く予定だとしています。