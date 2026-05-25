「なぜ学校に行きたくないのかはっきりわからない」不登校児への取材で見えてきた複雑な心情【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
自分の子どものことが全然わからない。なぜ娘は不登校になってしまったのか……。
友達とも仲が良く、家族関係にも問題がないと思っていた小学5年生の娘・真奈。しかし、ある日から突然学校に行かなくなってしまい、母・千紗は戸惑う。真奈本人に理由を聞いてもはっきりとした返事はなく、担任教師やママ友に相談してみても原因はわからない。
学校にも家にも“居場所”がない。そんな思春期の行き場のなさと不登校をテーマに描いた『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』（とーやあきこ/KADOKAWA）。真奈と千紗、それぞれの心情がリアルに描かれた本作はどのようにして描かれたのか？ 著者であるとーやあきこさんに聞いた。
とーやあきこさん（以下、とーや）：最初は学校に行けない理由として一番多い理由を不登校の原因として物語を作っていこうと思っていたんです。しかし、たくさんの方にお話を聞いていくと、学校に行けなくなった原因があまりにもバラバラだったんです。また、「『一番の原因は何か』と大人に聞かれてもわからなかった」「説明しやすい原因があればよかったんだけど」というお子さんのお話も聞いて。明白な原因のないお話にしようと方向を転換しました。
――原因がわからない、説明できないと語るお子さんたちには、本作の主人公のようにお友達となんとなくうまくいっていない、クラスに馴染めていない気がする、という“居場所のなさ”は共通しているのでしょうか？
とーや：それがそうでもないんです。友達とうまくいなかったり環境に馴染めなかったりすることで居場所がないと感じている子どものほうが多かったのですが、「仲の良い友達もいた」「先生も別に嫌いじゃなかった」という子もいて。「自分でもなぜ学校に行きたくないのかはっきりわからなかった」という話を聞いたとき、学校へ行けずに悩む子どもたちの複雑な感情を改めて実感しました。
取材・文＝原智香