

STARGLOW「Good Boys Anthem」MVサムネイル

BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）が、5月25日に配信リリースされた新曲「Good Boys Anthem」のMusic Videoを公開した。

【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」ミュージックビデオ

「Good Boys Anthem」は、“どう生きるか”という普遍的なテーマを力強く、そしてポジティブに提示する新時代のアンセム。 歪みを帯びたギターが幾重にも重なり合う重厚なシューゲイザーサウンドに乗せて歌われるのは、他者との関係における“強さ”と“弱さ”、その両方を受け入れることこそが真の強さであるというメッセージだ。さらに本作はTAIKIとGOICHIも作詞に参加しており、今の時代を生きる若者の等身大の本音と矜持がリアルに落とし込まれた、魂を揺さぶる一曲に仕上がっている。

品川ヒロシ氏が監督を務めた本MVは、仲間との絆と再生を描く青春群像劇。 かつて同じ夢を追い、無邪気に笑い合っていた5人。だが大人たちの思惑や現実の厳しさ、仲間同士のすれ違いによって、その関係は少しずつ崩れていく。 雨の倉庫で追い詰められたTAIKIとGOICHIの姿を発端に、過去の記憶と現在の衝突が交錯。やがて離れていた仲間たちも駆けつけ、5人は再びひとつになって立ち上がる。弱さや迷い、傷ついた過去さえも抱えながら、それでも“自分らしく正しく生きる”ことを選ぶ姿を通して、楽曲の持つメッセージを鮮明に提示している。メンバー初挑戦となる本格的なアクションシーンや、5人が学生時代にバンドを組んでいたというストーリー内での制服姿も注目のポイントだ。

なお、今作の配信リリースを記念し、豪華特典が当たるデジタルキャンペーンの実施も決定している。