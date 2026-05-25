＜思春期の正論パンチ＞中学生と口論に。「育ててくださいとお願いしたわけじゃないよね？」と言われ…
子どもが成長していくなかで、自分の意見をはっきりと言えるようになり、ときに親を論破することもあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママの子どもは中学生。その子と言い合いになってしまったそうです。
『中学生の娘と口論になりました。私がつい「誰が育ててあげていると思っているの？」と言ったら、「私が急に現れて育ててくださいとお願いしたわけじゃないよね？ あなたたちが望んで産んで育てているのに、育ててあげているっておかしくない？」と返されました。口論の原因は、娘は正論で精神的に追い詰めるタイプのため、「もう少し言い方を変えたらどうか」「相手の気持ちも考えたらどうか」と伝えたことです。こんな性格だから、学校でも友達ができないんだろうなと思います』
「育ててあげている」という考えと口ぶりに問題ありでは？
『「こんな性格だから友達ができない」という考えは、娘さんに対しての侮辱だよ。投稿者さんの考え方に問題ありなんじゃないかね』
『投稿者さんが日頃から恩着せがましいセリフを口にするから、言い返されただけでは？ 理不尽なことを言われたら反論する権利は子どもにだってあるよ』
『投稿者さんの言い方が恩着せがましいんだよ。私もよく親に「言ってあげている」と言われた、大人になってからも。だから私は子どもには言わない。投稿者さんの子も不満がたくさんあるんだと思う』
投稿者さんの言葉は、母親として子どもを心配する気持ちからですよね。娘さんに「このままでは友達ができないのでは」と思ったからこそ、「正論をズバッと言うのはやめたほうがいい」と注意したのでしょう。一方で娘さんが正論を言う性格を否定するのは、好ましくないとの意見もあります。また「注意してあげている」「育ててあげている」と言葉にしなくても、恩着せがましくなっている可能性も。娘さんはそれを敏感にキャッチしているからこそ、今回のような大きなトラブルになったのかもしれません。
子どもを育てるのは親として当たり前
『誰が育ててあげていると思っているとか、誰のおかげで生きられていると思っているのかなどは、親が子どもに一番言ってはいけない言葉だよ。娘さんに正論パンチされて当然よ』
『まだ1人で生きていくことのできない子どもに「育ててあげている」「世話してやっている」「産んであげたことに感謝しなさい」などの、「やってあげてる」という言葉を使うのは卑怯です。1人で生きていけるようになるまで育てるのは、生んだ親の責任ですよ』
確かに子どもを育てているのは親ですが、「育ててあげている」という上から目線の言葉は、子どもにとっては恩着せがましいように感じてしまうものです。子どもを産み、育てると決めたのは親なのですから、自立するまで守り育てるのは親の役目ですよね。「育ててやっている」は「仕方なく育てている」とも受け止められる可能性があります。娘さんが投稿者さんの言葉に反発するのは、当然なのかもしれません。
正論でぶつかれるのは、親が相手だから
話は娘さんの性格についてに戻ります。
『親に正論で言いたいことを言えるなんて、ある意味甘えだよね。世の中には言えない環境の子もいる』
娘さんが正論をぶつけてこられるのは、相手が親だからかもしれません。親ならいくらきついことを言っても許してもらえるという考えがあれば、娘さんのように遠慮なく言ってこられるのでしょう。でもこれは見方を変えれば、娘さんの甘え。いくら親でも言われて傷つくこともありますし、言ってはいけないこともありますよね。
世間は正論だけでできていないことを伝えよう
『確かに正論といえば正論。でも、娘さんがそれを言っていいかというと違うし、問題は別。旦那がそれこそ娘さんくらいの頃に、亡くなった父親にこう言われたらしいよ。「お前の言っていることは120％正しい。しかし、それだけですまないのが世間なんだ」』
娘さんが正論を振りかざしてしまうと、この先いろいろな場面でトラブルを引き起こす可能性もありますよね。「言っていることは正しい」と思うことでも、それが通用するかどうかは違ってくるでしょう。正論だけでは世渡りができないこともあるのは事実。娘さんはまだまだ社会を知らない年齢ですから、そのことを教えていくことも親の役割かもしれません。正論を言われたらその内容を認めつつ、それでも「正論だけでは通用しないことがある」と厳しく伝えることも大切になってきそうです。