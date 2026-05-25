鹿児島県高校総体陸上 女子800ｍ高校全国ランキング日本人トップの走り・男子5000mで大会記録
熱戦が続く県高校総体です。中長距離種目で、好記録連発です。
まずは、鹿児島工業の13分台ランナー、米永選手が出場した24日の男子5000m。
序盤から飛び出すと、そこに鹿児島実業の常田選手がつきます。しかし、けが明けの常田選手は、2キロ手前で離れます。ここから米永選手の独走状態に。大会記録は14分11秒。4キロを2秒遅れで通過。残り1キロを2分40秒台で走れば大会記録更新です。
徐々にペースを上げながら、残り1周。単独走ながら、ラスト400ｍを62秒と追い込み、大会記録を更新しました。 800m、大会記録を更新する走り
そして25日は、男女の800m。女子には、鹿児島高校の荒木選手が出場。神村学園のマーシーが、日本記録ペースで攻めます。
ハイペースに対応した荒木選手。最後のホームストレート。大会記録を更新、日本人高校生の全国ランキング1位に踊り出る力走を見せました。
(鹿児島高校2年 荒木美伊奈選手)「自信があったので、優勝できてとてもうれしい。インターハイに向けてもっと強くなって、日本一を狙う」男子は1500mとの2冠を目指す選手も
一方男子は、1500mとの2冠を目指す、鹿児島城西の田中選手。
残り1周で独走し、高校生の全国ランキング4位に入る1分51秒台でフィニッシュしました。
各種目上位6人が南九州大会に進みます。
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