グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。5月23日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（5月23日（土）付）を発表しました。

※写真はイメージです

先週の6位から4ランクダウン↓ サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1とINIから結成されたユニット・JI BLUEの楽曲が3週連続でランクイン。初登場！ 6月17日（水）にリリースされる4枚目のシングルで、Aぇ! groupが初主演を務める映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」の主題歌です。初登場！ 2026年からコールドスリープ中のPerfumeが、5月15日に配信リリースした新曲で、同日に公開されたドキュメンタリー映画「Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-」の主題歌になっています。初登場！ 愛知県を中心に活動中の5人組ネイチャーポップバンド・スーパー登山部。同曲は、6月3日（水）にリリースされるファーストアルバム『スーパー登山部』に収録されています。先週2位から4ランクダウン↓ Mrs. GREEN APPLEのボーカル・大森元貴さんのソロ曲が2週連続でランクイン。こちらは、報道番組「news zero」（日本テレビ系）のテーマ曲として書き下ろされました。先週1位から4ランクダウン↓ 4月27日に配信リリースされた楽曲が、4週連続でランクイン。M!LKは、今年9月からM!LK史上最大規模、約16万人を動員するアリーナツアー「シャカリキレボリューション」の開催が決定しており、来年1月におこなわれるファイナル公演まで、全公演がソールドアウトしました。初登場！ 5月13日にリリースされた23枚目のシングル。5月20日に公開されたBillboard JAPAN週間シングル・セールス・チャートでは、同曲が初週で58万5,235枚を売り上げ、首位を獲得しました。先週と変わらず第3位。アニメ「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌、「綾鷹」の新CMソングに起用されている楽曲が2週連続でランクイン。5月20日から7月16日まで、「パッパパラダイス」のリリースを記念した特別イベントが、全国のソニーストアで開催されています。初登場！ 5月15日に配信リリースされた楽曲。また、6月から2018年以来8年ぶりとなる、全国14ヵ所24公演を巡る全国ホールツアーが開催されます。そして、今週の第1位は……？ランキング圏外から再登場！ 日本レコード協会が発表した2026年4月度「ゴールドディスク認定作品」にて、Snow Manの「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、グループとして14作品目となるミリオン認定となりました。――ほかにも、番組ではゲストパートに緑黄色社会・長屋晴子さんが登場！ 4月に配信リリースされた新曲「章（しるし）」などについて伺いました。



----------------------------------------------------

この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜