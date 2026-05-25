12星座×タロット占い「双子座（ふたご座）」2026年5月25日（月）〜5月31日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月25日（月）〜5月31日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■双子座（ふたご座）
カード：ソードのナイト（正位置）
勢いで突破する週。迷っていた案件があれば、即決即行動で結果が出る。連絡への返信、提案や応募は今週中に片付けよう。ただし、言葉のスピードを意識しすぎて配慮を欠くと敵をつくる。切れ味と礼節の両立がカギ。週末は思考を一旦やめて休むように。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■双子座（ふたご座）
カード：ソードのナイト（正位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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