唐田えりか、“透け感”あふれるレース衣装で圧倒的なスタイル披露 穏やかな撮影現場に「自然と口角が上がって…」

唐田えりか、“透け感”あふれるレース衣装で圧倒的なスタイル披露 穏やかな撮影現場に「自然と口角が上がって…」