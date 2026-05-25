唐田えりか、“透け感”あふれるレース衣装で圧倒的なスタイル披露 穏やかな撮影現場に「自然と口角が上がって…」
俳優の唐田えりかが25日、都内で行われた映画『モブ子の恋』公開直前イベントに出演。透け感あふれる清涼感ある衣装で、圧倒的なスタイルを披露した。
【写真】桜田ひよりのムチャブリに応える木戸大聖
原作は、田村茜氏による同名漫画。女子大生の田中信子（桜田ひより）、通称“モブ子”は、人見知りで控えめ、自分に自信がなく、いつも誰かの後ろにいるような存在。周囲の輪の中に入り込めず、“脇役”として生きてきた彼女だったが、同じスーパーで働く入江（木戸大聖）との出会いによって、少しずつ心が動き始める。
この日のイベントには桜田、木戸に加えて主要キャストが勢ぞろい。信子の先輩・篠崎幸を演じた唐田はウエストが際立つ透け感あふれるレースの衣装を着用して登壇。スラリと伸びるパンツと合わせ、169センチという圧倒的なスタイルを披露した。
唐田は本作でメガホンを取る風間太樹監督について「穏やかで優しい方」と語り、「今回、キャストの皆さんも優しい方ばかりで、その優しさが移ったのかボーっとしていると、自然と口角が上がっていて。すごく豊かな現場だったなと思います」と共演者に感謝を述べた。
イベントには桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽、風間太樹監督が参加した。
【写真】桜田ひよりのムチャブリに応える木戸大聖
原作は、田村茜氏による同名漫画。女子大生の田中信子（桜田ひより）、通称“モブ子”は、人見知りで控えめ、自分に自信がなく、いつも誰かの後ろにいるような存在。周囲の輪の中に入り込めず、“脇役”として生きてきた彼女だったが、同じスーパーで働く入江（木戸大聖）との出会いによって、少しずつ心が動き始める。
唐田は本作でメガホンを取る風間太樹監督について「穏やかで優しい方」と語り、「今回、キャストの皆さんも優しい方ばかりで、その優しさが移ったのかボーっとしていると、自然と口角が上がっていて。すごく豊かな現場だったなと思います」と共演者に感謝を述べた。
イベントには桜田ひより、木戸大聖、早瀬憩、唐田えりか、草川拓弥、荒木飛羽、風間太樹監督が参加した。