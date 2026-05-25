俳優の別所哲也が25日、都内で開幕した国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」のオープニングセレモニーに出席した。

AI別所哲也が主演する「CINEMA TRAVELER」が冒頭に放映された。「AIの技術がここまで来たかという作品。映画もカメラ、照明、音響、そして今の時代AIとエジソンが見たらびっくりするようなテクノロジーによってクリエイティブが作られて、参りました」とAIの技術に目を見張った。

一方で「僕は俳優です。微妙な気分です」と心境。「自分のライバルは自分だと言いますけど、これからは僕自身の俳優の表現のライバルはAIの別所哲也という自らが積み上げてきたデータ、表現、それが生成AIによって一人歩きしていく、あるいは作品としてともに歩く、映画監督によって作っていただくことができる時代に突入しております」としみじみ話した。作品では別所の服が溶けて上裸になるという場面があったが「AIに言いたいのは、もうちょっと良い体」と訴えていた。

「CINEMA TRAVELER」は約6分の作品。短編映画館に入った主人公が意図せずスクリーンの中に入り、さまざまな場所をめぐって不思議な体験をしていく。