お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が、24日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演し、警察の聞き込み捜査を受けたエピソードを明かした。

15、16年ほど前、東京の自宅に1人でいるところ、2人の男性の訪問を受けたという。「開けたら、50代半ばのおじさんと、20代後半くらいの若い2組の男性ですわ」。2人は刑事を名乗ったという。「“何かありました？”って聞いたら、“近くで傷害事件があったので、いろいろ聞き込みしています”みたいな。こんなんホンマにあるんやって」と説明した。

藤本は素性を聞かれたという。「ベテランが質問してきて。“お名前は？”、“藤本です”。“ご職業は？”って言われて、“お笑い芸人やっています”と」。ところが、そのベテラン刑事は、藤本のことをピンときていない様子だったという。

「“漫才とかやってらっしゃるんですか？”みたいな。ホンマ知らない感じで。“FUJIWARAって言いまして”と。“何て言いました？ふじわら？さっき藤本って言いましたよね？”って、怪しまれるみたいな」。するとここで、若手刑事が2人のやりとりに参戦。「ぱっと出てきて“コンビ名がFUJIWARAです”って」。スタジオは笑いに包まれた。

その後も、芸能人にうといベテラン刑事とのやりとりは続いた。藤本は当時、元タレント木下優樹菜さんと結婚していた。「“結婚してらっしゃいますか？”って言われて、“してます”って。“奥さんのお仕事は？”、“一応タレントを”って。“お名前は？”、名前を言うたら、またピンときていない」。すると、再び若手刑事が一言。「ほんなら、また若手刑事が出てきて“『笑っていいとも！』に出てらっしゃいます”って」。MCの上沼恵美子からは、「若手〜！早めに言ってやれ！」とツッコミが入った。

ベテラン刑事もさすがに「いいとも」は知っていたというが、藤本は「“奥さん、売れてらっしゃいますね。で、ご主人は？”って言うたんです」と、空気の読めない質問をされたという。

ここで、またしても若手刑事がカットイン。「レギュラー番組とかないので、何と言おうかなと思ったら、若手刑事が出てきて、“代表的なものはないかもしれませんけど、結構テレビに出てらっしゃいます”」。その説明も、地味に藤本を傷つけるようなニュアンスだったという。

藤本は「助けてくれたのはいいんですけど、“代表的なものはないかもしれませんが”って、いる？」と、自虐で笑わせていた。