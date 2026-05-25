（台北中央社）25日の台湾株式市場は、主要株価指数の加権指数の終値が前営業日比1376.43ポイント（3.26％）高の4万3644.40ポイントとなり、史上最高値を更新した。終値の上げ幅としては史上5番目の大きさとなった。人工知能（AI）ブームや地政学的リスクの後退を背景に、AI関連株や電子株が全面高となり、相場をけん引した。



一時は1377.81ポイント高の4万3645.78ポイントまで上昇し、取引時間中の最高値を更新。前営業日比の上げ幅としては史上8番目の大きさとなった。



時価総額最大の台湾積体電路製造（TSMC）はこの日、前営業日比2.44％高となる2310台湾元で取引を終えた。



他の主力銘柄では、聯発科技（メディアテック）は9.97％高の4245元でストップ高。鴻海（ホンハイ）精密工業は4.40％高の261元、台達電（デルタ電子）は9.31％高の2290元で引けた。



（呉家豪／編集：荘麗玲）