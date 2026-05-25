オリックス・バファローズの吉田輝星（25）が5月21日、Instagramを更新。大人気漫画『キングダム』の作者・原泰久氏から特別なプレゼントを贈られたことを報告し、ファンの間で大きな話題になっている。

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「素敵なプレゼントを頂きました」というコメント共に投稿された写真は、グラブが並んだ自身のロッカールームに置かれた『キングダム』と、そこに記された直筆サインの様子を収めたもの。

2025年2月にトミー・ジョン手術を受けていた吉田。当時のリハビリを振り返りつつ、「リハビリ中見始めてどハマりしたキングダム」「キングダムに出会えてリハビリ完走できたと言っても過言では無いぐらい何回も見て勝手に自己啓発してました。笑」と、心の支えになった作品だと告白。サインには、主人公のイラストに「絶対勝つ」と力強いセリフが書き込まれている。

【画像】「キングダム」のサイン色紙に喜ぶ吉田輝星（画像は吉田輝星のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーからは「えぐい！！！！」「これは燃えますねー」「うわー嬉しいね！よかったね」「直筆サイン凄いです」「すごい！力が湧いてきそうなプレゼント ですね」といったコメントが寄せられている。