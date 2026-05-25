【W杯回顧録】第22回大会（2022年）｜“三笘の１ミリ”にメッシ悲願V。日本のドイツ＆スペイン撃破など、番狂わせ連発のカタール開催
北中米ワールドカップが６月11日に開幕を迎える。４年に一度、これまでも世界中のサッカーファンを魅了してきた祭典は、常に時代を映す鏡だった。本稿では順位や記録の先にある物語に光を当て、その大会を彩ったスター、名勝負、そして時代背景などをひも解いていく。最後は2022年の第22回大会だ。
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●第22回大会（2022年）／カタール開催
優勝：アルゼンチン
準優勝：フランス
【得点王】キリアン・エムバペ（フランス）：８得点
カタール大会は、ワールドカップ史上初めて各国リーグのシーズンを中断しての冬開催となった。８つのスタジアムが全て半径20〜40キロメートルに収まり、移動は便利で観戦環境には最も恵まれた大会となった。ボスマン判決を経て21世紀は完全に欧州がメッカとして定着したので、それ以外の大陸で開催されると番狂わせの頻度が高まる傾向が強かったが、この大会も例外ではなかった。
11月20日、開幕戦でカタールがエクアドルに０−２で敗れた翌日、FIFAランク51位の隣国サウジアラビアがアルゼンチンに挑戦する。アルゼンチンは大会前まで36戦無敗で、前年にはコパ・アメリカを制し、リオネル・メッシが代表での初タイトルを獲得。自信を深めていた。
実際、開始10分にはメッシがPKを決めて先制。その後も試合はアルゼンチンペースで進み、メッシ、ラウタロ・マルティネスらが相次いでゴールを陥れる。計３度もオフサイドで取り消されたが、ゲームの主導権は明白だった。ところが後半開始早々の48分、サウジアラビアはメッシからボールを奪うとカウンターに転じ、アルブライカンからアルシェハリへと繋げて追いつく。さらに53分には、サーレム・アルドサリが無理な体勢から思い切り腰を捻って叩き込み逆転に成功した。
リードしたサウジアラビアはファウルを連発して６枚のイエローを受けるが、辛うじて逃げ切る。それは1990年大会に前回王者として開幕戦に臨んだアルゼンチンが、最後は９人になったカメルーンに敗れた流れを連想させた。
ただしアルゼンチンは、この90年大会でも決勝まで進んでおり、剣が峰への耐性があったのかもしれない。続く２試合は、慎重に隙を見せない試合運びに徹し、メキシコとポーランドにいずれも２−０で連勝。グループＣの首位通過を果たす。逆に初戦で快挙のサウジアラビアは、その後連敗。開催国で大会唯一の初出場だったカタールとともにGS最下位に終わり、地の利を活かせなかった。
そしてその２日後、今度は日本が番狂わせの主人公としてスポットライトを浴びる。日本がワールドカップ優勝経験国と対戦するのは、98年大会のアルゼンチン、2006年大会のブラジルに続き、カタール大会のドイツが３度目だった。ただしこの大会では同じグループにスペインも属したので、どちらかの優勝経験国を上回らない限り突破は見込めず、難易度は間違いなく過去最高だった。
ドイツは試合開始から圧倒的にゲームを支配し、その流れのまま33分にイルカイ・ギュンドアンがPKを決めて先制する。一方、４−２−３−１でスタートした日本は何とか前半を１失点で凌ぐと、後半から５バックに変えて三笘薫、浅野拓磨、堂安律、南野拓実らのアタッカーを次々に送り出す。展開は一変した。交代出場のアタッカー４人全員が絡んで２ゴールを生み出し、日本はわずか22パーセントのポゼッションながら逆転勝利を呼び込んだ。
ところが続くコスタリカ戦はスタメン５人を入れ替えて臨み、初戦とは対照的に主導権を握りながらゴールが遠い。逆に終盤にミスを突かれて、唯一の枠内シュートで失点。スペインが７ゴールをラッシュしたコスタリカに、痛恨の敗戦を喫してしまった。
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●第22回大会（2022年）／カタール開催
優勝：アルゼンチン
準優勝：フランス
【得点王】キリアン・エムバペ（フランス）：８得点
11月20日、開幕戦でカタールがエクアドルに０−２で敗れた翌日、FIFAランク51位の隣国サウジアラビアがアルゼンチンに挑戦する。アルゼンチンは大会前まで36戦無敗で、前年にはコパ・アメリカを制し、リオネル・メッシが代表での初タイトルを獲得。自信を深めていた。
実際、開始10分にはメッシがPKを決めて先制。その後も試合はアルゼンチンペースで進み、メッシ、ラウタロ・マルティネスらが相次いでゴールを陥れる。計３度もオフサイドで取り消されたが、ゲームの主導権は明白だった。ところが後半開始早々の48分、サウジアラビアはメッシからボールを奪うとカウンターに転じ、アルブライカンからアルシェハリへと繋げて追いつく。さらに53分には、サーレム・アルドサリが無理な体勢から思い切り腰を捻って叩き込み逆転に成功した。
リードしたサウジアラビアはファウルを連発して６枚のイエローを受けるが、辛うじて逃げ切る。それは1990年大会に前回王者として開幕戦に臨んだアルゼンチンが、最後は９人になったカメルーンに敗れた流れを連想させた。
ただしアルゼンチンは、この90年大会でも決勝まで進んでおり、剣が峰への耐性があったのかもしれない。続く２試合は、慎重に隙を見せない試合運びに徹し、メキシコとポーランドにいずれも２−０で連勝。グループＣの首位通過を果たす。逆に初戦で快挙のサウジアラビアは、その後連敗。開催国で大会唯一の初出場だったカタールとともにGS最下位に終わり、地の利を活かせなかった。
そしてその２日後、今度は日本が番狂わせの主人公としてスポットライトを浴びる。日本がワールドカップ優勝経験国と対戦するのは、98年大会のアルゼンチン、2006年大会のブラジルに続き、カタール大会のドイツが３度目だった。ただしこの大会では同じグループにスペインも属したので、どちらかの優勝経験国を上回らない限り突破は見込めず、難易度は間違いなく過去最高だった。
ドイツは試合開始から圧倒的にゲームを支配し、その流れのまま33分にイルカイ・ギュンドアンがPKを決めて先制する。一方、４−２−３−１でスタートした日本は何とか前半を１失点で凌ぐと、後半から５バックに変えて三笘薫、浅野拓磨、堂安律、南野拓実らのアタッカーを次々に送り出す。展開は一変した。交代出場のアタッカー４人全員が絡んで２ゴールを生み出し、日本はわずか22パーセントのポゼッションながら逆転勝利を呼び込んだ。
ところが続くコスタリカ戦はスタメン５人を入れ替えて臨み、初戦とは対照的に主導権を握りながらゴールが遠い。逆に終盤にミスを突かれて、唯一の枠内シュートで失点。スペインが７ゴールをラッシュしたコスタリカに、痛恨の敗戦を喫してしまった。