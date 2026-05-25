Ado『今日好き』シリーズ主題歌「春に舞う」MV公開！春の訪れ、甘酸っぱい恋心を表現

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Adoが、ABEMAにて放送中のオリジナル恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。』シリーズの主題歌「春に舞う」（5月12日配信リリース）のMVを公開した。

■テーマは“伝えられなかった想い”

「春に舞う」MVでは、楽曲の世界観に寄り添い、春の訪れ、甘酸っぱい恋心を表現。春を思い出させる繊細なビジュアルと、“伝えられなかった想い”をテーマに、記憶と感情の余韻を描き出している。

桜や手紙、スマートフォンのメッセージ画面など、日常に存在するモチーフを通じて、別れや再会、未完の感情を表現。観る人それぞれの記憶に寄り添うような作品に。

春の空気に舞う花びらのように、淡く、儚く、それでも確かに胸を揺らす恋心を一枚に閉じ込めるような気持ちで制作された。

イラストはジャケット写真も担当したイラストレーターの猫目トヲル、映像はクリエイターomuが担当した。

「春に舞う」は『今日好き』主題歌のために書き下ろされた新曲。《花びら 染めてく空 色づきはじめる視線の先に 今、好きだと気づいた》という瑞々しい一節や《知らなかった切なさに 滲んだ君の背中が見えた ほろりほろりほろり 溢れる前に ちゃんと伝えなきゃ》と、募る想いを抑えきれなくなる心の変化を鮮明に描き、切なさと高揚感が同居する爽快でアップテンポな曲調が『今日好き』の世界観に華を添えている。

■リリース情報

2026.05.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「春に舞う」

https://ado.lnk.to/harunimauPR

■関連リンク

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/