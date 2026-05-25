STARGLOW、品川ヒロシが監督した「Good Boys Anthem」MV公開！本格的なアクションシーンにも挑戦

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STARGLOW が、5月25日に配信リリースされた新曲「Good Boys Anthem」のMVを公開した

「Good Boys Anthem」は、“どう生きるか”という普遍的なテーマを力強く、そしてポジティブに提示する新時代のアンセム。 歪みを帯びたギターが幾重にも重なり合う重厚なシューゲイザーサウンドに乗せて、他者との関係における“強さ”と“弱さ”、その両方を受け入れることこそが真の強さであるというメッセージが歌われる。

TAIKIとGOICHIも作詞に参加。今の時代を生きる若者の等身大の本音と矜持がリアルに落とし込まれた、魂を揺さぶる一曲に仕上がっている。

■裏切りとすれ違いを越えて、5人が絆を取り戻す再生の物語

品川ヒロシが監督を務めた本MVは、仲間との絆と再生を描く青春群像劇。

かつて同じ夢を追い、無邪気に笑い合っていた5人。だが大人たちの思惑や現実の厳しさ、仲間同士のすれ違いによって、その関係は少しずつ崩れていく。

雨の倉庫で追い詰められたTAIKIとGOICHIの姿を発端に、過去の記憶と現在の衝突が交錯。やがて離れていた仲間たちも駆けつけ、5人は再びひとつになって立ち上がる。

弱さや迷い、傷ついた過去さえも抱えながら、それでも“自分らしく正しく生きる”ことを選ぶ姿を通して、楽曲の持つメッセージを鮮明に提示している。

メンバー初挑戦となる本格的なアクションシーンや、5人が学生時代にバンドを組んでいたというストーリー内での制服姿も注目ポイントだ。

なお、今作の配信リリースを記念し、豪華特典が当たるデジタルキャンペーンの実施も決定している。

STARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル「Drivin’ My Life」を7月22日にリリース。7月29日には自身初となるライブBlu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』を発売する。

また、現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演を、8月1・2日に神奈川・横浜アリーナ、8月8・9日に兵庫・GLION ARENA KOBEで行う。

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」



2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Drivin’ My Life」



2026.07.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

■【画像】品川ヒロシの宣材写真

■関連リンク

「Good Boys Anthem」デジタルキャンペーンの詳細はこちら

https://starglow.tokyo/news/music/1057/

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/